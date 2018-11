PresentarÃ¡ Nora Pallares su libro MÃ¡s allÃ¡ de lo evidente

PUBLICACIÓN

Presentará Nora Pallares su libro Más allá de lo evidente

Nelly Sánchez

En 2004, el mundo de Nora María Pallares Yabur se volvió de sombras y colores grises. Dejó de ver figuras, colores y bultos, pero por sus ojos aún entraba luz.

Aunque desde la infancia le detectaron una ceguera progresiva, fue a los 30 años cuando le diagnosticaron artritis psoriásica, que atacó sus ojos e hizo que en 2013 dejara de ver la luz. Perdió un ojo a los 22 años y el otro, hace dos años.

La adversidad, dice, la ha hecho crecer, le ha enseñado que en la vida, lo más valioso no se ve con los ojos sino con el alma. Y todo ese aprendizaje que le ha dejado la ceguera progresiva, la comparte ahora en su libro Más allá de lo evidente, que presentará hoy, a las 19:15 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Al tener que aprender a ver la vida sin ver, Nora descubrió que todos los seres humanos tenemos capacidad de ser resilientes, salir fortalecidos, transformarnos.

"Yo me di cuenta de que podía ver en la oscuridad, yo pensaba que las cosas buenas eran las cosas padres y lo malo, lo que me hacía sufrir, luego me di cuenta de que en la misma enfermedad había cosas buenas".

Para ella, el no ver tiene también sus cosas buenas.

"Ahora tengo más memoria, más capacidad de análisis y síntesis, gracias a que no veía empecé tener más orden esquemático en mi mente. Puedo tener más empatía, captar las emociones de las personas, lo que traen dentro, nada más escuchando su voz y eso no lo captaba cuando veía", comparte.

"El no ver hace que no me pierda en cosas superficiales, que las personas al ver a lo mejor se quedan en cómo está peinada, vestida... yo no me pierdo en eso. Hay cosas que gano al no ver, y me fui enamorando del no ver".

Hija de Alfredo Payares y Nora Yabur, la tercera de ocho, Nora María reconoce que es afortunada por tener una familia unida, que la educaron para la vida.

"En mi caso, no me escondieron, ni me sobre protegieron, ni me abandonaron", comparte.

Su libro, más que de dolor, es de aprendizaje.

"En 2005 me hicieron un cúmulo de operaciones, como me iban a hacer un trasplante de córnea, en lo que se hacía, empecé a escribir, a contar vivencias. Pero pasaron 13 años y hace dos tuve una experiencia cercana a la muerte y dije 'no me puedo morir, no he terminado el libro'. Y como no podía trabajar, dediqué todas las horas al libro, 12 horas diarias".

En los últimos dos años tuvo siete cirugías y en su libro plasmó su dolor, pero también sus alegrías y sus aprendizaje.

El libro, dice, no es sólo cuestión de ceguera ni es para ciegos, es sobre la adversidad, sobre la inclusión, sobre cómo enfrentarlo.

"Es para conocer cómo vencer una adversidad, para mí fue la enfermedad de la ceguera, pero puede ser problemas en el trabajo, la familia, ponle el nombre que quieras a la adversidad, estas son herramientas que pueden servir en cualquier situación", asegura.

"Hay cosas de familia, de dolor, de médicos... Hay aprendizaje de muchas cosas y está escrito no porque yo sea súper woman, ni santa, ni mártir, ni lo mejor ni lo peor, no escribo ni porque tenga la verdad, sólo escribo una experiencia y lo que me ayudó".

La artritis psoriásica se manifiesta primero por la piel, luego ataca articulaciones y no es común que afecte los ojos.

"Lo mío fue totalmente atípico, primero ojos, luego articulaciones y lo último fue la piel. Los médicos no daban pie".

Lo que le ayudó a salir adelante fue su fe.

"La fe es clave, yo no hubiera podido sin fe, yo me siento querida y apapachada por un papá Dios, que es individual y es para todos, a Él me aferro con todas mis fuerzas, es Él quien me da la paz, fuerza. Él ve por mí".

En este proceso la ha ayudado la psicología y la tanatología para encontrar sentido al dolor y espiritualmente la ha fortalecido la fe. Y el acercamiento con Dios, ha sido una de sus ganancias.

"Cuando uno tiene el sufrimiento cerca y puede superarlo, nos damos cuenta de que las cosas materiales no son importantes en la vida, si necesarias, pero no importantes. Lo más importante es vivir con valores, tener virtudes que nuestra familia esté bien".

El libro, lo presentó recientemente en la Feria del Libro de Los Mochis, y la intención es presentarlo también en Guadalajara, México y Guanajuato.

Hoy se presentará en esta ciudad con los comentarios de la académica Marina Quintanilla, la psicóloga Diana Leticia Bon y el médico Raúl Ávila.

NORA MARÍA PALLARES YABUR

* Nació el 10 de noviembre de 1974 en Culiacán.

* Estudió en la facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana, de Guadalajara. se tituló con Mención Honorífica.

* Ha participado en congresos, programas, diplomados, talleres y coloquios juveniles con temáticas enfocadas al desarrollo de valores y virtudes, como La perspectiva de la mujer ciega hacia el año 2000, La mujer en la transformación del mundo, Logoterapia, Tanatología, Coach de vida, entre otros.

* Ganadora del premio Coltzin al mérito ciudadano 2013 en la categoría de personas especiales.

* Actualmente, imparte conferencias, da talleres de proyección de vida y pertenece al voluntariado de Déjalos ir con amor IAP y al del Comité PROVIDA, delegación Sinaloa.