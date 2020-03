Presidenta del DIF Rosario de manifiesta a favor de â€˜El 9 ninguna se mueveâ€™

Presidenta del DIF Rosario de manifiesta a favor de ‘El 9 ninguna se mueve’

María Luisa Benítez se respetará a las mujeres que decidan no laborar ese día en el DIF local, el cual abrirá de manera normal

Hugo Gómez

05/03/2020 | 11:18 AM

EL ROSARIO._ La Presidenta de Sistema Municipal DIF, María Luisa Benítez, a favor del movimiento “El 9 ninguna se mueve”, al tiempo que destacó la importancia de que no se desvirtúe la finalidad de esta acción contra la violencia de género.

“Este no es un día de asueto o descanso, no se trata de no trabajar y salir de compras o de paseo... Un día sin nosotras es negarle nuestra presencia al mundo, en un grito que clama justicia a tanta muerte de féminas que han quedado impunes... ¡Ni una más!”, aseveró.

Medida propuesto por grupos feministas en busca de que se ponga un alto a feminicidios y en general a la violencia de género.

La primera dama local se manifestó en contra de las agresiones contra las mujeres y su apoyo a las trabajadoras que deseen sumarse a la manifestación.

“En Sistema Municipal DIF Rosario, nos manifestamos en contra de la violencia de género, razón por la que respetaremos que las mujeres que laboran en esta institución y que deseen unirse al movimiento un día sin nosotras puedan hacerlo si así lo desean”, dijo.

Benítez garantizó que las empleadas que se ausenten no serán objeto ni de sanciones administrativas ni descuento salarial.

Destacó que las oficinas de DIF estarán abiertas en el horario normal de atención a la ciudadanía, pero los departamentos cuyas titulares son mujeres no brindarán atención hasta el día martes.

La medida, indicó aplicará para guarderías, unidad de terapia y rehabilitación, así como también oficinas.

Se concluyó que las titulares no se presentarán en las oficinas pero acudirán para cumplir con otros compromisos.