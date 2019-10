Presidente de la SCJN miente, dice GÃ³mez-Mont, Secretario de GobernaciÃ³n de Felipe CalderÃ³n

Presidente de la SCJN miente, dice Gómez-Mont, Secretario de Gobernación de Felipe Calderón

Dio una entrevista después de que ayer el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea diera una inusual conferencia en la que ratificó que recibió presiones y amenazas en el Gobierno del ahora ex panista

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa dijo hoy, en entrevista con el periodista Julio Astillero en Radio Centro, que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación miente al decir que él lo presionó por los casos de la Guardería ABC y de Florence Cassez.

Fernando Gómez-Mont Urueta dio una entrevista después de que ayer el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea diera una inusual conferencia en la que ratificó que recibió presiones y amenazas en el Gobierno de Felipe Calderón.

– Él dice que usted lo amenazó. ¿Eso es mentira? –dijo el periodista.

–A ver, ¿como tal? Absoluta [mentira].

–Entonces –insistió Astillero– este Ministro está mintiendo, es mentiroso.

–Si él dice que lo amenacé…

–Sí, así lo ha dicho.

–Miente.

La acusación fue repetida una y otra vez por el ex Secretario de Gobernación durante la entrevista. También le recomendó “defender la independencia” del Poder Judicial.

– Dice el Ministro Arturo Zaldívar que usted le dijo que recordara quién lo había puesto allí [en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta de Felpe Calderón]– dijo el periodista.

–A ver, no es cierto. Eso es una falsedad. Yo lo que le dije al Ministro Zaldívar es que cuando él fue propuesto había presentado criterios consistentes, en términos de su interpretación legal, que se alejaban de lo que estaba proponiendo en ese proyecto [el de la Guardería ABC]. Que se alejaban de lo que estaba sosteniendo en ese proyecto. Que no era consistente ni con su labor doctrinal ni con su labor de abogado en la medida en la que había sido conocido.

–Eso es meterse en el criterio y en la concepción jurídica de un juzgador –dijo Astillero–.

“Yo te propuse porque pensabas así, y ahora que no piensas así, te lo reprocho”.

Gómez Mont insistió en que nunca le dijo que “le hiciera así y asado”.

–Y eso de decirle a alguien: “tú pensabas así, este era tu criterio jurídico, por eso te propusimos; y ahora no piensas igual”. ¿No es una forma de reproche?

–A ver: todos los abogados podemos hacer valer los precedentes como criterios de racionalidad de alguien. A ver, eso no es una presión. Y un reproche no es una presión. Si yo llego con un argumento diciendo: “yo creo que no tienes razón por esto, por esto y por esto”, ¿qué tiene de presión? –respondió el ex Secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón.

OLGA APOYA A ZALDÍVAR

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, aseguró hoy que comparte los dichos de Arturo Zaldívar sobre las presiones de Calderón Hinojosa.

Después de un evento en León, Guanajuato, Sánchez Cordero dijo que comparte los términos que expuso Zaldívar durante la conferencia de prensa de ayer.

También dijo que estuvo de acuerdo con las rutas que se tomaron en los casos de la Guardería ABC y la francesa Florence Cassez.

ZALDÍVAR SOSTIENE SEÑALAMIENTO

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se sostuvo y ratificó ayer: Felipe Calderón Hinojosa realizó “presiones indebidas” en contra de ministros durante su mandato al frente del Ejecutivo.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que las presiones no tuvieron efecto porque las autoridades no tenían qué señalarle o con qué amenazarlo.

“Simplemente con lo público se podría demostrar que hubo presiones indebidas (por parte de Calderón), con eso me quedo, no voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una razón: Yo tengo una responsabilidad de Estado, soy presidente de un poder del Estado y estoy comprometido con la transformación del Poder Judicial de la Federación, esa es mi prioridad y no voy a perder tiempo por polémicas que ocurrieron en el pasado”, dijo durante la conferencia de prensa.

“En relación con las declaraciones del ex Presidente Felipe Calderón, primero debo decir que esta situación de presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la SCJN no son nuevas, tiene más de ocho años que se sabe de eso”, añadió.

“Hoy Juan Pablo Reyes dice en una nota del Excélsior que era un secreto a voces, todo mundo sabía que había presiones, todo mundo las conocía, todo mundo las comentaba”, expuso.

“Desde junio de 2011, Salvador García Soto en El Universal relata las presiones en el caso ABC, después Jorge Carrasco, en enero de 2013 relata las presiones en ese caso y en de Florence Florence Cassez. Entonces, desde ese tiempo se sabía de las denuncias, es decir, el tema no salió el martes en el programa. Hace unos meses, incluso, en el programa de Leo Zuckerman lo afirmé. Entonces no es nada nuevo, no es que de repente me acordé, es algo que está en las pláticas de café, en la prensa y en mis entrevistas dese hace años, y la primera vez que lo dije fue cuando todavía era Presidente Felipe Calderón”, recordó.

“No voy a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados, voy simplemente a apelar en lo que fue público para todos. Ustedes recuerdan cuando presenté el proyecto de la Guardería ABC, cuando presenté el proyecto hubo un linchamiento mediático para denostarme en lo personal y a mi proyecto, ahí están las pruebas de lo que sucedió en público. Estamos combatiendo con energía el nepotismo, ya estamos teniendo resultados y estamos combatiendo con energía la corrupción”, indicó durante conferencia de prensa.

ZALDÍVAR DENUNCIÓ DESDE 2013

Zaldívar Lelo de Larrea denunció las presiones de Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, desde el año 2013.

Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, reportó en 2013 que el Gobierno de Calderón Hinojosa “recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y por ende la libertad– a la francesa Florence Cassez”.

“Ningún otro caso tensó tanto la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Felipe Calderón, al extremo de que más de un ministro de la Primera Sala fue presionado y amenazado para evitar que la ciudadana francesa Florence Cassez saliera de prisión”, escribió Carrasco Araizaga en Caso Cassez: Amenazas y presiones a la Suprema Corte.

Toda la fuerza de la administración de Felipe Calderón se dirigió contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el principal promotor de la liberación de Florence Cassez. Otros ministros también fueron presionados, pero no quisieron confirmar ante los micrófonos, de acuerdo con el artículo de Carrasco.

Proceso confirmó en 2013 que las amenazas alcanzaron a la familia de Zaldívar. “A otros ministros los amagaron con hacer público todo su patrimonio”.

“No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. “Para eso no te pusimos”, le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN meses antes. La versión ha sido confirmada por el propio ministro”, detalló Carrasco.

Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado respetuoso con la independencia del Poder Judicial, ya que no ha recibido ninguna insinuación o recomendación de su parte, lo que, según él, no se podría decir de otros mandatarios, como Felipe Calderón Hinojosa, de quien habría recibido presiones y amenazas. Ante la acusación, el ex panista negó “categóricamente” las presiones.

“El Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos en los asuntos que estamos manejando, cosa que, también he dicho, no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, sino que fui objeto de esas presiones”, dijo Zaldívar en entrevista con el programa “John y Sabina”, de Canal Once.

–¿Como quién? –preguntó Sabina Berman, una de las conductoras.

–Felipe Calderón –respondió el Ministro.

Cuestionado sobre este tema en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Moa, Calderón Hinojosa rechazó las acusaciones y aseguró que si hubiese sido cierto lo mejor sería que el Ministro lo denunciara, pues al hacerlo ahora pareciera que defiende al Presidente López Obrador.

“Niego categóricamente las presiones. Que diga en qué casos, cuándo se realizaron, qué hizo al respecto, y sobre todo, hubiese sido deseable que las denunciará en su momento porque pudieron darse hace seis años, siete, ocho; pero de repente que venga un golpe de memoria así de abrupto, me parece no que no está bien.

“Yo dejé de ser Presidente desde hace 10 años, por qué no lo dijo antes, y no cuando tiene que defender al Presidente López Obrador”, dijo el ex mandatario.

El ex Presidente dijo que le gustaría que el Ministro Zaldívar, a quien “aprecia mucho” precise lo que dijo, pues reconoció que ha hablado con él en múltiples ocasiones, pero no lo presionó de alguna manera.

“Me gustaría saber circunstancias de tiempo y lugar, y en qué momento mi Gobierno presionó al Ministro Zaldívar o a otro Ministro. Hablé con él desde que estaba en la preparatoria, hablé de muchos actos jurídicos, pero no hubo presiones”, aseguró.