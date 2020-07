Presidente del Bronx critica a los Yanquis por invitar a Trump a hacer el primer lanzamiento

NUEVA YORK._ El Presidente del distrito neoyorquino de El Bronx, Rubén Díaz Jr., criticó que el equipo de beisbol de los Yanquis haya invitado el próximo 15 de agosto al Presidente de EU, Donald Trump, a hacer el primer lanzamiento de un partido coincidiendo con el retorno de los deportes profesionales tras el parón de por el Covid-19.

Díaz recordó que el célebre equipo, cuyo estadio está en El Bronx, se pronunció el mes pasado en contra del racismo y la injusticia, por lo que invitando a Trump a esta ceremonia sin público “están demostrando flagrantemente que sus declaraciones son cínicas y que no tienen un significado genuino”, según expresó en un comunicado.

Rubén Díaz Jr.

Trump dijo esta semana que el presidente de los Yanquis, Randy Levine, le había pedido hacer el primer lanzamiento en la apertura de la temporada de beisbol y él había aceptado, lo que marcaría la primera vez que el mandatario republicano participa en una longeva tradición deportiva entre los presidentes estadounidenses que se remonta a principios del siglo pasado.

Díaz afeó que el equipo declarara que “las vidas negras importan” a principios de junio tras la muerte violenta del afroamericano George Floyd a manos de un policía y que ahora extienda la mano a un presidente “supremacista blanco”, agregando que la organización “ignora consistentemente a la comunidad a su alrededor”.

