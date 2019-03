Presidente Municipal de Escuinapa dice que no es fÃ¡cil destituir a un Alcalde

Presidente Municipal de Escuinapa dice que no es fácil destituir a un Alcalde

No son enchiladas destituir a un Alcalde, la ley te ampra: Emmett Soto Grave

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ No es fácil destituir a un Alcalde, señaló Emmett Soto Grave ante la advertencia de destitución hecha por el abogado de una ciudadana que reclama el pago de un predio vendido a la Comuna.

“No son enchiladas destituir a un Alcalde, no se puede decir lo voy a correr y punto, la ley te ampara”, dijo el Presidente Municipal de Escuinapa.

No se niega a revisar el caso, manifestó, pero no tiene dinero para pagar y menos cuando se trata de un terreno donde se instaló una planta tratadora de aguas negras que no tiene utilidad, que es el caso de Teacapán.

“Debo no niego, pago no tengo...el asunto ahí de la planta tratadora es que se gastó un recurso millonario y no hay drenaje, ni es viable”, explicó.

La planta tratadora de aguas negras en Teacapán ya fue considerada inviable por parte de funcionarios federales y del Estado que estuvieron hace unos días en el municipio.

Es una obra que se gestó desde inició mal, pues la zona no es viable para operar y se tienen que buscar otras opciones para que las aguas residuales sean tratadas en el municipio.

“Teacapán no es confiable, se tienen que buscar otras opciones ecológicas, trae una tragedia desde que se gestó, no es viable, no es útil y lo más trágico es el pago de un terreno por más de un millón de pesos”, reiteró.

Esa planta tratadora de aguas negras que se hizo durante la administración de Bonifacio Bustamante Hernández, deberá ser desmantelada, el recurso millonario de inversión prácticamente se tiró, señaló.

El abogado Marco Barrón, informó el martes que hay un reclamo de pago de más de 1 millón de pesos dictada en sentencia porque la Comuna no pago un predio a Lara Prado y Ramona Dora Durán, que fue aprobada para un proyecto de una planta tratadora de aguas negras.

El 25 de febrero sus clientes se ampararon ante la negativa de pago del Alcalde Emmett Soto Grave, lo que pudiera hacer que éste sea destituido al desacatar lo que ordena un Juez Federal.