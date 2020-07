Presidente pide 'amor y paz' entre Gertz Manero y Santiago Nieto

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que exista "amor y paz" y trabajo coordinado entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, titulares de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, respectivamente.

Esto porque que el fiscal afirmó el viernes 10 de julio, que la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no presenta pruebas suficientes en sus casos y quedan en declaraciones de carácter publicitario.

"Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado, los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es un agente con profesionalismo y y un hombre recto, el Fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble, entonces ahí sí que es amor y paz", señaló el mandatario nacional.

"Puede ser falta de comunicación, pero se resuelve cuando son personas de buena fe; ahora, cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil o intereses creados, enfrentados, intereses personales o de grupo o que se representa a mafias, pues así nunca se logra la conciliación, pero aquí no es eso lo que está sucediendo", indicó el Presidente durante su conferencia de prensa matutina.

Gertz Manero consideró en un debate con Edgardo Buscaglia -investigador de la Universidad de Columbia-, llevado a cabo por el medio digital Aristegui Noticias, que si la UIF no fundamenta sus proyectos, la FGR no puede obtener las pruebas, porque las unidades técnicas de la SHCP son las encargadas de hacer las investigaciones de carácter fiscal.

"Si Hacienda [la UIF] no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta [...] Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido", señaló el fiscal.

"La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener, ¿por qué razón?", se cuestionó Gertz Manero.

"Porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer investigaciones de caracter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas que la propia Secretaría de Hacienda entrega a la UIF", detalló el titular de la FGR.

El sábado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y aseguró contundente que el ex Presidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.

"No [investigamos] directamente sobre él, pero [sí] sobre todo el Gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes”, dijo Nieto Castillo en entrevista con la agencia española EFE.