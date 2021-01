BEISBOL

Presidentes de los Estados Unidos recuerdan a Hank Aaron

La muerte del ex 'Rey del Jonrón' cimbró varios estratos sociales en el país norteamericano

Noroeste / Redacción

El enorme impacto que tuvo Hank Aaron en el mundo deportivo y en los Estados Unidos en general fue evidente al ver los tributos tras revelarse que el Salón de la Fama falleció el viernes a los 86 años.

El presidente estadounidense Joe Biden y varios de sus predecesores estuvieron entre las figuras que le rindieron homenaje a “El Martillo”. A continuación, presentamos sus tributos.

Joe Biden, 46to Presidente de EU

El recién inaugurado presidente divulgó el siguiente comunicado con respecto a Aaron:

“Cuando vi a Henry Aaron jugar beisbol, sabía que estaba viendo a alguien especial. No era solamente cuestión de ver a un deportista talentoso dominar su oficio rumbo a una carrera Salón de la Fama como uno de los mejores que ha jugado el deporte. Era que cada vez que Henry Aaron recorría las bases, no solamente iba detrás de un récord, sino que nos estaba ayudando a ser mejores versiones de nosotros mismos”.

Barack Obama, 44to Presidente de EU

Además de un comunicado oficial, Obama emitió este mensaje en su cuenta personal en Twitter:

“Hank Aaron fue uno de los mejores peloteros que hemos visto y una de las personas más fuertes que he conocido. [La ex primera dama] Michelle [Obama] y yo le enviamos nuestros pensamientos y oraciones a la familia Aaron y todo aquel que sacó inspiración de este hombre modesto y su gran ejemplo”.

George W. Bush, 42er Presidente de EU

Bush, quien le otorgó a Aaron la Medalla Presidencial de la Libertad en el 2002, divulgó el siguiente comunicado mediante el Centro Presencial George W. Bush:

"[La ex primera dama] Laura [Bush] y yo estamos entristecidos por el fallecimiento de Hank Aaron. Al ex Rey del Jonrón no le regalaron su trono. Creció pobre y tuvo que enfrentarse al racismo a medida que luchaba por convertirse en uno de los mejores peloteros de todos los tiempos. Hank dejó el odio lo consumiera. Henry Louis Aaron era un hombre alegre, esposo afectuoso de Billye y un padre orgulloso de seis hijos que lo extrañarán mucho. Laura y yo les enviamos nuestras condolencias y nuestras condolencias por compartir a este gran hombre con nuestro país”.

Bill Clinton, 42do Presidente de EU

“Con el fallecimiento de Hank Aaron, el beisbol ha perdido a uno de sus más grandes héroes, los Estados Unidos han perdido a un modelo a seguir inspirado y a un filantropo, y yo he perdido a un maravilloso amigo”, dijo Clinton en un comunicado oficial.

Jimmy Carter, 39no Presidente de EU

Carter, oriundo de Georgia y aficionado de los Bravos toda la vida, publicó la siguiente declaración mediante el Carter Center:

"[La ex primera dama] Rosalynn [Carter] y yo estamos entristecidos por el fallecimiento de nuestro querido amigo Henry Aaron. Uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, [Aaron] ha sido un héroe personal para nosotros. Un batidor de récords y barreras raciales, su legado extraordinario seguirá inspirando a un sinfín de deportistas y admiradores por muchas generaciones. Le enviamos nuestro cariño a [la viuda de Aaron] Billye y su familiar y a los muchos fanáticos de Hank alrededor del mundo”.