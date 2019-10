Presiones indebidas de FCH fueron por casos de Guardería ABC y Florence Cassez: presidente SCJN

En una inusitada conferencia de prensa, el ministro aseguró que en ese entonces informó "en sendas reuniones", sobre dichas irregularidades, al presidente Luis María Aguilar Morales y al Pleno de la Primera Sala de la SCJN

Carlos Álvarez

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó que, entre los años 2010 y 2013, recibió "presiones indebidas" por parte del entonces y después ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como de funcionarios de su administración.

En una inusitada conferencia de prensa, el ministro aseguró que en ese entonces informó "en sendas reuniones", sobre dichas irregularidades, al presidente Luis María Aguilar Morales y al Pleno de la Primera Sala de la SCJN, "y les manifesté que, para cuidar a la Suprema Corte, yo no saldría mediáticamente a manifestar nada en relación a estos aspectos".

"Es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones [no dijo quién]. Mi independencia ahí está. Mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido, porque para que te presionen, tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar. Y no es mi caso. No he cedido ni cederé a presión alguna nunca. Por mí, habla mi trayectoria", abundó Zaldívar Lelo de Larrea.

"Respecto a las declaraciones que se dieron a conocer el pasado martes, quiero decir que no son nuevas y se conocen desde hace más de ocho años y todo mundo las comentaba", señaló el actual presidente de la SCJN, respecto a que en el año 2010, el Gobierno de Calderón Hinojosa inició presiones en contra de Zaldívar Lelo de Larrea para cambiar el sentido del proyecto de resolución respecto a las responsabilidades de altos funcionarios públicas en el incendio de la Guardería ABC.

El 5 de junio de 2009 se registró el incendio de la Guardería ABC, ubicada en la esquina de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos, en Hermosillo, Sonora. Fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, infantes que tenían entre cinco meses y cinco años de edad.

La guardería había sido subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 6 de agosto de 2001. En el mismo predio donde se ubicaba el centro infantil se instaló en 2002 una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, donde se resguardaban placas de vehículos. Según algunos peritajes, en dicho lugar fue donde comenzó el incendio.

Los particulares a los cuales el IMSS subrogó la guardería eran: Gildardo Francisco Urquides Serrano, extesorero estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la exprimera dama Margarita Zavala Gómez del Campo, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería de la administración de José Eduardo Robinson Bours Castelo.

"Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época, cuando se presentó el proyecto de la Guardería ABC, el linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal", explicó el ministro presidente de la SCJN.

Años después, Genaro García Luna -exsecretario de Seguridad Pública de México durante el Gobierno de Calderón Hinojosa- participó en el montaje de la detención de de la ciudadana francesa Florence Cassez, así como de su novio, Israel Vallarta Cisneros, además de Ulises Zenil Villegas y Julio César Díaz Noriega, supuestos integrantes de la banda de secuestradores "Los Zodiaco".

En el 2012, cuando Zaldívar Lelo de Larrea y la entonces ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila -en la actualidad titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)-, presentaron su intención para otorgar un amparo "liso y llano" a la ciudadana francesa, por lo que iniciaron las presiones para que cambiar el criterio de su voto.

A partir de este hecho, Zaldívar Lelo de Larrea explicó que no dio más publicidad al tema, ya que existe una responsabilidad "ética" y de Estado. Sin embargo, detalló que presentó la denuncia a los entonces presidentes de la SCJN: los ministros en retiro Juan Silva Mesa y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

"No quiero entrar en detalle de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados porque creo que no viene al caso [...] Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público, que en el caso de Florence Cassez, con mucha mayor intensidad, hubo una presión mediática inusitada hacia un rostro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto", finalizó el presidente de la SCJN.

Zaldívar Lelo de Larrea, de 60 años de edad, es ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2009, propuesto por el entonces presidente Calderón Hinojosa, en sustitución de Genaro David Góngora Pimentel. El 2 de enero del 2019 fue electo como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustituir a Luis María Aguilar Morales.