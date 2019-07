Presume La Chilindrina que fue el â€˜primer amorâ€™ de Luis Miguel

Presume La Chilindrina que fue el ‘primer amor’ de Luis Miguel

María Antonieta de las Nieves reveló en un programa de televisión que pasó una tarde en un yante con El Sol en las playas de Acapulco

Noroeste / Redacción

Un paseo en yate fue el que hace varios años realizó María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, quien se jactó de decir que ella fue el “primer amor” del cantante Luis Miguel, según publica el diario Vanguardia en su portal de internet.

Recientemente, la actriz que dio vida a La Chilindrina en el programa de El Chavo del 8, acudió al programa de televisión peruano El valor de la verdad, que consiste en responder una serie de preguntas sobre su vida profesional y personal, verificadas con polígrafo, para ganar determinada cantidad de soles, moneda utilizada en ese país sudamericano.

Según Vanguardia, una de las preguntas más interesantes que le hicieron fue si era verdad que alguna vez se escapó de un hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel, entonces un adolescente.

Caracterizada como su personaje, “La Chilindrina” suspiró, se echó aire en el rostro antes de contestar y se preguntó cómo es que la prensa llega a enterarse de este tipo de cosas, para después responder: “La verdad es que sí”.

El conductor del programa dijo que hay pruebas de esa cita, pues un paparazzi logró captar una fotografía del momento, en el que los dos aparecen abrazados y sonrientes.

“Sí, hace tiempo de nuestros amores”, dijo la actriz, quien incluso afirmó que durante su cita, el padre de Michelle Salas le cantó su éxito de ese momento, “Dos enamorados”.

Al abundar sobre su encuentro, “La chilindrina” dijo que en un viaje a Acapulco, ella se estaba asoleando en la playa cuando de pronto comenzó a ir y venir un yate desde el que se escuchó un silbido y la frase: “ay, qué bonita chica”.

“Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’ Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo ‘sí, eres “la chilindrina”’. Le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado’”.

La actriz precisó que pasó la tarde junto al artista y ese encuentro quedó guardado en su corazón. “Tomamos un trago, brindamos y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico. La pasamos muy rico y nos tomamos una foto, que está en todos lados, para que él no diga que no fui su primer amor”, sentenció.

