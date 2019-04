Presumen maiceo a diputados para romper quórum e impedir que se tratara asunto de magistrado afín al Gobierno

Diputados de Morena ven similitudes con sesión del 31 de diciembre, en la cual Pedro Villegas Lobo denunció que le ofrecieron cañonazo de 100 mil pesos, para votar a favor del presupuesto del Gobernador

José Alfredo Beltrán

30/04/2019 | 10:33 AM

Diputados locales de Morena presumen que hubo “maiceo” de parte del Gobierno estatal a compañeros, para que se rompiera el quórum en la histórica sesión del jueves 25 de abril.

“Pasó exactamente lo mismo que el 31 de diciembre”, concluye Pedro Alonso Villegas Lobo, quien aquel día revelara en la tribuna que le ofrecieron 100 mil pesos, para que votara en contra de su propia bancada.

El jueves 25 el Congreso local debía cumplir con un mandato del Poder Judicial federal, para dejar sin efecto el nombramiento del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Samuel Torres Ulloa.

Y, en consecuencia, ratificar a Lucila Ayala de Moreschi, tras haber ganado un amparo y demostrar que la pasada 62 Legislatura no se apegó a derecho, en una petición suya, para que se le ratificara en la magistratura.

Pese a tratarse de una sentencia judicial, 17 legisladores del PRI, PAN, PT, PRD, PAS, Morena y sin partido, abandonaron la sesión, sin dar explicación de su ausencia ni notificarlo al presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, como lo marca la ley.

Apagaron sus celulares, se reportaron “enfermos” o, simplemente, se fueron y ya no regresaron.

“Creo que el jueves se repitió lo que pasó el 31 de diciembre”, coincidió Flora Isela Miranda Leal.

Estas dos sesiones han terminado en la polémica y la confrontación entre PRI y Morena, principalmente.

En ambas no se han reunido los 21 de 40 diputados, sin embargo, Almaral Rodríguez ha argumentado que éstas sesiones “son válidas totalmente”.

Villegas Lobo recordó los “cañonazos” de 100 mil pesos que se le ofrecieron al calor de la discusión del presupuesto de 2019, para sacar tal cual la propuesta del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Lo que pasó ahora viene siendo lo mismo, porque aquí en la política no hay casualidades”, enfatizó.

“Yo les diría a esos diputados que, si no se ponen a trabajar, que renuncien a su puesto, porque para eso los contrató el pueblo, no para andar faltando por sus propios intereses, así que hay una cuestión clara de la postura que tienen, no hay que querer tapar el sol con un dedo ni hay que ser ingenuos”, manifestó.

En la política, insistió, no hay casualidades.

“Y estos personajes vuelven a hacer lo mismo o una de dos, son irresponsables, o de plano, qué casualidad que se repita lo mismo que el 31 de diciembre”, recalcó.

-- ¿No descartan que haya “corrido dinero” en esta ocasión?

"Pues ellos ya están bien comprometidos y tienen que acatar órdenes, y esas órdenes se ve muy claro como la vez del 31 de diciembre, están muy comprometidos".

Villegas Lobo previó que esos mismos diputados apuesten a seguir rompiendo el quórum, cuando se traten otros temas delicados para el Gobierno del Estado, como fue el caso de la magistratura y anteriormente, el presupuesto.

La cooptación por parte del Gobierno estatal, consideró, debe hacérsele frente a través de reformas a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

“Ya hay que aplicar la Ley Orgánica, si se van, quitarles las dietas, ya hay que implementar las multas, pero no hay nada mejor que la presión social”, aseveró.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, en tanto, señaló que en esta ocasión no se escuchó ningún rumor de que hubiera habido algún soborno.

“Pero pues igual, también pudo haber sido para los que saben que ‘sí jalan’. Pero no hay prueba de eso”, sostuvo.

Pero en su personal punto de vista, añadió, no descarta haya corrupción detrás de las conductas de legisladores.