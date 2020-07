Presupuesto a Alertas de Género no se ha entregado; Segob evade y culpa a Conavim

Autoridades respondieron que el dinero de la Alerta de Violencia de Género sí está garantizado pero no se ha ejercido. El recorte se mantendrá para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana

30/07/2020 | 10:43 AM

MÉXICO._ El 14 de julio pasado, tras la polémica por el recorte de 37.6 millones de pesos a las Alertas de Violencia de Género y Centros de Justicia para las Mujeres en 10 estados, entre ellos los que más feminicidios registran, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró en un comunicado que sí se garantizaría el total de recursos presupuestados para este mecanismo, pero dos semanas después no hay información de que el dinero se haya liberado realmente.

Este 29 de julio en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, a pregunta de Animal Político sobre cuándo se entregarán los recursos para las alertas, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la secretaria Olga Sánchez Cordero evadieron contestar.

La ex ministra incluso habló de otro tipo de fondos etiquetados para seguridad pública a nivel local, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) o el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), aunque los proyectos de las alertas no solo son para este fin, sino para institutos de la mujer o de derechos humanos, por ejemplo, y salen de una partida específica de subsidios.

—¿El presupuesto de las Alertas de Violencia de Género nos puede decir cuándo se va a entregar?— se le preguntó.

“Lo tenemos a partir inclusive del propio Fortaseg en los municipios, y hemos estado en coordinación constante con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y los apoyos que hemos tenido, porque finalmente violencia también significa seguridad pública y también significa un tema en donde están involucradas las instancias municipales y están involucradas las policías y todas las autoridades municipales, porque realmente solamente así podemos ir avanzando, y esta coordinación abarca todo, y de Fortaseg y el otro programa, ¿cuál es? el FASP. Y también los recursos del Indesol”, respondió.

Antes de que terminara la conferencia, el área de comunicación social se puso en contacto con Animal Político para asegurar que el dinero de las Alertas de Violencia de Género sí está garantizado pero no se ha ejercido. Al insistir en que le quedan cinco meses al año y los estados no han recibido los recursos, señaló directamente a la ex titular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, porque “no hizo los expedientes correctos”, por lo que están en reuniones con la Unidad de Administración y Finanzas y con el área jurídica para solventar los errores.

“No es falta de presupuesto. No se los han dado porque no han cubierto los expedientes administrativos correctamente, pero el recurso ahí está”, precisó.

Las entidades a las que Ochoa giró oficios el 29 de junio para informar del “ajuste” presupuestario fueron Estado de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas con un recorte del 100%; a la Ciudad de México se le retiraba un remanente, a Quintana Roo un 45% de lo asignado y a Tlaxcala un 8% para su Centro de Justicia.

El presupuesto de las Alertas de Violencia de Género etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 en la partida 43801, “Subsidios a entidades federativas y municipios”, y asignado a finales de marzo a proyectos específicos, era de poco más de 113 millones.

Mantienen recorte a Casas de la Mujer Indígena

El comunicado del 14 de julio garantizaba que las medidas de austeridad no afectarían no solo a las Alertas, sino a todos los organismos y programas de derechos humanos y atención a las violencias contra mujeres y niñas. Eso incluiría, según se indicó, a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI), que reciben subsidios a través del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

A finales de abril, estas Casas, que atienden casos de violencia familiar o partos en comunidades donde no hay hospitales, recibieron la noticia de que se había suspendido la convocatoria para acceder al dinero, aun cuando algunas apenas habían abierto el año pasado porque el programa tiene fases en las que va dotando de recursos para equiparlas y echarlas a andar.

Ante el reclamo de la Red Nacional de CAMIs y de organizaciones sociales como la Red Nacional de Refugios, Equis Justicia y Amnistía Internacional, la secretaria de Gobernación aseguró en mayo que estaban buscando fondos en embajadas extranjeras, y después les anunciaron que sí les darían solo un 25% de presupuesto, y luego un 50%.

En la conferencia del miércoles, Sánchez Cordero presumió que se les han entregado 16.5 millones de pesos.

Al cuestionarle que esa cantidad es solo la mitad de lo que necesitan para operar, no contestó, mientras que el presidente López Obrador dijo que no, que hay atención médica gratuita para todos, y prefirió hablar del dinero que se entrega directamente a hombres y mujeres a través de los programas sociales para la pobreza.

El INPI confirmó a Animal Político esta misma semana que se mantiene el recorte de la mitad del presupuesto para las CAMI.