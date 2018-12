Pretende Alcalde de MazatlÃ¡n 5 mil millones de pesos para 2019, el doble del presupuesto histÃ³rico

Pretende Alcalde de Mazatlán 5 mil millones de pesos para 2019, el doble del presupuesto histórico

Luis Guillermo Benítez dijo que esperan que les cumplan con mejorar el paquete presupuestal para el próximo año

Sheila Arias

17/12/2018 | 12:12 AM

MAZATLÁN._ Cada año, en promedio, el Gobierno de Mazatlán recibe cerca de dos mil millones de pesos en el paquete presupuestal, esta vez, el Químico va por más del doble: está gestionando 5 mil millones de pesos, la propuesta más alta en los últimos años.

“Me he portado bien”, bromeó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al cuestionarle si considera posible que llegue ese recurso.

“Pedimos un paquete de cinco mil millones de pesos de parte de Mazatlán, entonces yo le tengo un regalo a Santa Clos para que me cumpla”, aseguró.

- ¿Cree que se logre?

“No lo sé, pero lo que nos dé los vamos a manejar correctamente. Era más, era de 8 mil millones de pesos, pero le bajamos, me he portado bien. Antes del 31 de diciembre ya sabemos, pero menos de dos mil millones no, yo confío que nos va requetebien”, expresó.

El Químico aseguró que han gestionado y siguen buscando con la federación que los recursos lleguen para concretar todos los proyectos comprometidos y etiquetados, para hacerlos realidad necesitan recursos, necesitan los 5 mil millones de pesos.

De lograrlo pasaría a la historia.