PrevÃ© Salud crecimiento de casi 500 mil derechohabientes de Seguro Popular a Insabi, en Sinaloa

Prevé Salud crecimiento de casi 500 mil derechohabientes de Seguro Popular a Insabi, en Sinaloa

Esperan las reglas de operación con las que funcionará el Instituto de Salud para el Bienestar para saber las estrategias en las que trabajarán, dice el subsecretario Víctor Hugo Sánchez Malof

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._Con el cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, en Sinaloa prevén un crecimiento de casi 500 mil derechohabientes, manifestó Víctor Hugo Sánchez Malof.

El subsecretario de Salud del Gobierno del Estado manifestó que todavía están esperando las reglas de operación con las que funcionará el Insabi para determinar las estrategias con las que trabajarán en Sinaloa tanto con el personal como en infraestructura.

“Era más de un millón (de derechohabientes del Seguro Popular), estamos hablando que debería de crecer como a un millón y medio, es una buena cantidad”, aseveró.

El funcionario estatal reconoció que en estos primeros días del Insabi han tenido problemas, como los ha habido en todo el país, pero obedece precisamente a la falta de reglas de operación.

“Hay mucha desinformación porque muchos que son derechohabientes, por ejemplo, del IMSS dicen ‘es más rápido atenderse en el Pediátrico’, entonces los que no sean derechohabientes del IMSS o del ISSSTE son a los que se les está dando el servicio con gratuidad, si no, no nos daríamos abasto”, manifestó.

Víctor Hugo Sánchez Malof, subsecretario de Salud del Gobierno del Estado.

Sánchez Malof dijo que las instrucciones del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y del Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, es que se aplique una política de no rechazo en todos los hospitales y centros de salud de la red estatal.

“El no rechazo lo hemos estado llevando desde antes de que pasara todo esto, lo que pasa es que se vino con el cambio de Seguro Popular a Insabi, pero ya todo esto lo teníamos como cero rechazo, ya se lo habíamos indicado a los directores y ellos están conscientes”, comentó.

Subrayó que Encinas Torres está en la Ciudad de México y va a tener una reunión para ver todas las reglas de operación, por lo que para este viernes ya pudieran tener mayor claridad en este tema.

Indicó que todo cambio implica un periodo de adaptación, por lo que esperan que pronto se pueda estabilizar la situación y se tenga claridad de la manera como estarán trabajando con el Insabi.