PrevÃ©n incremento de baÃ±istas el domingo

Prevén incremento de bañistas el domingo

Invitan a los visitantes a acatar las recomendaciones en la zona de playa; estiman una alza del tráfico vehicular en un 200% del miércoles al domingo

Belizario Reyes

13/04/2019 | 00:10 AM

Con el inicio del periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, se esperaba a partir de ayer por la tarde-noche el comienzo del arribo de visitantes, pero se contempla que mañana se incremente la afluencia de bañistas en las playas y a partir del miércoles aumente hasta un 200 por ciento el tráfico vehicular.

“Yo pienso que este domingo ya empieza a repuntar, pero lo fuerte, lo fuerte se nos viene jueves, viernes, sábado y domingo, mañana (hoy) a lo mejor va a estar un poco más tranquilo, ahorita el mar está favorable, se está poniendo bien, entonces hay posibilidades de que tengamos un mar tranquilo y se lo va a pasar bien la gente”, dijo el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Gonzalo Magallanes Moreno recomendó a los bañistas a venir a divertirse, pero como siempre en todos los lugares hay riesgos les pidió estar atentos a las recomendaciones que se les brinden en las playas donde se tendrán banderines y letreros con indicaciones para que se la pasen bien.

“La recomendación principal que doy es que cuando lleguen al área de playa busquen un lugar seguro, busquen al salvavidas, pídanle recomendaciones y acatar las disposiciones que se van a estar colocando, respetar el banderín, si el salvavidas le dice que es un área peligrosa es porque él ya tiene el conocimiento de que esa área es peligrosa, hacerle caso y retirarse de esa área e irse a un lugar seguro”, continuó Magallanes Moreno.

“La otra es que no se introduzcan en estado de ebriedad, que no lo hagan mucho menos en la noche, de noche que ni siquiera se les ocurra meterse al mar porque si de por sí en el día es peligroso en la noche se multiplica el riesgo”.

Precisó que los salvavidas cerrarán su jornada de trabajo a las 20:00, 21:00 horas, pero se está viendo que los días más fuertes de bañistas se implementarán unas guardias de hasta las 24:00 horas ó 01:00 horas del día siguiente, en eso se está trabajando.

Por su parte el director de la Policía de Tránsito Municipal, Francisco Guerra, expresó que es probable que este fin de semana ya empiece a incrementarse el tráfico vehicular en Mazatlán.

“Pero ya lo fuerte estaremos hablando el miércoles, ya estaría el tráfico fuerte de lo que sería ya la Semana Santa, un 200 por ciento aproximado (se podría incrementar con relación a un día normal)”, añadió Guerra.

Recordó que el incremento empieza el miércoles, pero lo más fuerte es el jueves, viernes y sábado de la Semana Mayor, y el Domingo de Ramos normalmente los turistas empiezan a retornar a sus lugares de origen.

La Avenida del Mar estará abierta a la circulación vehicular durante el día, solamente se cerrará el sentido de norte a sur durante el jueves y viernes por los eventos musicales y el sábado por el desfile de la muestra del Carnaval, precisó, así como la Avenida Bahía la noche del sábado por la presentación de La Sonora Dinamita y Los Tucanes de Tijuana.

Como rutas alternas los automovilistas podrán tomar las avenidas Cruz Lizárraga, Leonismo Internacional, Reforma, Carretera internacional al Norte, Ejército Mexicano, Juan Carrasco y Juan Pablo II, entre otras.

En tanto que el director Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum, hizo un llamado a los turistas y mazatlecos que van a acudir a las playas, ríos y balnearios a que se informen, que se acerquen a los cuerpos de salvavidas que están listos y preparados para dar toda la orientación que les requieran, además se tienen bien identificadas las zonas de riesgo en la ciudad.

Precisó que en el Proyecto Integral Semana Santa 2019 todas las corporaciones, grupos de auxilio y cuerpos voluntarios que participan activamente con el Sistema Municipal de Protección Civil están listos y preparados.

“Estamos hablando de tener en el operativo de área de playas cerca de 16 ambulancias, que comprende desde el Río Presidio, la represa de Siqueros, la Isla de la Piedra, todo lo que es la zona de la bahía de Mazatlán, desde Olas Altas hasta Cerritos”, subrayó Ruíz Gastélum.

Recalcó que todas las bases operativas de corporaciones y grupos de emergencia tienen operativo específico para atender a la ciudadanía fuera de lo que es la zona de playas.

Reiteró el llamado a los bañistas a que se metan al agua en lugares seguros, que verifiquen cuáles son las condiciones del mar en el momento en que pretenden disponerse a disfrutar de él, que verifiquen que haya salvavidas cerca de la zona donde se encuentre, que no dejen a sus niños sólos.

“Que cuiden a sus niños sobre todo, tenemos reporte estadístico que nos habla que dentro de la Semana Mayor hay bastantes niños extraviados porque los papás nos ponemos a hacer otras actividades y dejamos descuidados a nuestros niños y los accidentes pueden suceder en ese mismo momento o en ese preciso instante”, reiteró el entrevistado.

“Que utilicen ropa adecuada para bañarse, licra, ropa de playa, que no utilicen mezclilla, pantalones, no utilicen ropa inadecuada, si van a consumir bebidas embriagantes que lo hagan con moderación, que no ingresen ni al área de albercas ni al mar después de haber consumido bebidas embriagantes y acabado de ingerir alimentos”.

También pidió a las personas que se protejan del sol sobre todo.

BANDERINES

Rojo: Peligro, área no apta para nadar.

Amarillo: Precaución.

Blanco: Presencia de “quemadores” o “aguamalas”.

Verde: Área tranquila, apta para nadar.