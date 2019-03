PrevÃ©n que en abril todos los programas sociales ya estÃ©n funcionando, dice Jocelyn HernÃ¡ndez

Prevén que en abril todos los programas sociales ya estén funcionando, dice Jocelyn Hernández

Este mes tienen que concluir con todos los censos y con la entrega de tarjetas para que los beneficiarios de los distintos programas puedan estar ya recibiendo sus recursos, comentó la delegada regional del Gobierno federal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Para el mes de abril ya todos los programas sociales del Gobierno federal deben estar funcionando y llegando a los beneficiarios, manifestó Jocelyn Hernández Jiménez.

La delegada regional del Gobierno federal indicó que ya el Presidente Andrés Manuel López Obrador les puso un ultimátum para que en este mismo mes terminen con la entrega de las tarjetas.

“De adultos mayores solo nos llegaron notificaciones para 5 mil, todas fueron repartidas, todas las aceptaron, ya ahorita nada más lo que estamos esperando es que lleguen las tarjetas, no ha llegado tarjeta a ninguna parte de Sinaloa, entonces esta semana es fundamental que acabemos ya las metas porque el Presidente dio un ultimátum de que quiere que en marzo se entreguen todas las tarjetas de todos los programas”, expresó.

La funcionaria agregó que donde están trabajando a marchas forzadas es en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que tienen como meta registrar a 500 empresas del municipio y solo tienen 200.

“El problema es que no está funcionando porque no les aceptaron su registro, entonces se van a volver a tener que registrar, se les hizo la visita pero no terminaron el formulario”, indicó, “fue un error de capacitación, ya ahorita estamos yendo a visitarles y tenemos la meta de llegar a 500 en este municipio esta semana”.

Aseveró que no tienen una cantidad determinada de jóvenes a beneficiar con este programa, porque dependerá de los becarios que soliciten las propias empresas.

“Llegaron mil notificaciones hace alrededor de un mes de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero nos rechazaron varias, como 350 más o menos, porque hubo desinformación, los jóvenes creían que no iban a tener que capacitarse, que nada más se les iba a dar el dinero y no, entonces por eso se está regresando con las empresas y vamos a hacer una mini gira por las sindicaturas para volver a explicarle a los jóvenes”, aseveró.

Hernández Jiménez aclaró que ya hay algunos jóvenes de este municipio que se están capacitando, por lo que este programa ya está funcionando.

En el caso de las becas, aclaró que el censo ya llegó a la etapa final en los estudiantes de preparatoria y quienes no se inscribieron se tendrán que esperar hasta febrero del año siguiente para ser ingresados.