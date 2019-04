PRI arranca jornadas para tener militantes de carne y hueso en Sinaloa

El Partido Revolucionario Institucional puso en marcha en el estado jornadas de afiliación y refrendo a petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que todos los partidos renueven sus padrones

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició esta mañana en Sinaloa jornadas de afiliación y refrendo a petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que todos los partidos renueven sus padrones, y en especial, estos no estén “inflados”.

El dirigente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, resaltó que esto servirá para tener afiliados “de carne y hueso”, y es que, reconoció, en ocasiones se afiliaron personas sin tener un sólo documento.

Incluso ya se han documentado casos de ciudadanos, quienes sin su autorización fueron afiliados a alguna agrupación política.

“Hay padrones que tenemos que cuentan con militantes del 2014, 2015, y algunos ya no viven, algunos ya no están con nosotros, entonces aquí en Sinaloa decidimos empezar de cero, en un nuevo padrón que realmente nos permita a los sinaloenses, a los priistas poder en un futuro tener procesos internos, democráticos, sin tener complicaciones ni ninguna multa”, comentó Valdés Palazuelos.

Comentó que esta jornada durará hasta el mes de junio y aquellos que no hagan el refrendo y tienen su documentación en forma en el PRI no tendrán ningún problema y mantendrán su registro, sin embargo, no podrán participar en los procesos internos.

El líder priista explicó que el proceso será complejo, y se harán cruces en diferentes softwares en la plataforma del INE para corroborar que la persona tenga su credencial para votar vigente, esta no sea apócrifa, y así también no esté registrado en otros partidos políticos.

“No tenemos la documentación que acredite, y si alguna persona dice no ser militante y llegas a hacer un proceso interno, puedes llegar a tener una multa de hasta 46 mil pesos por persona que diga que no es priista”, mencionó.

En total, hasta antes de esta jornada el PRI en la entidad tenía 324 mil afiliados, indicó Jesús Valdés.

Al acto acudió el Gobernador Quirino Ordaz Coppel a realizar su refrendo, quien dijo estar agradecido con el Revolucionario por postularlo a la gubernatura, aunque él dijo gobernar para todos los sinaloenses sin distingo de colores.

“Ante todo en la vida hay que tener gratitud, el PRI me hizo candidato a Gobernador y el PRI ganó la gubernatura de Sinaloa, (voy) a seguirle trabajando y echando ganas por las y los sinaloenses, me toca presidir, coordinar el Poder Ejecutivo, y trabajar para todas y para todos, seguiremos echándole las ganas con mucho trabajo, con honestidad y disciplina, con trabajo, que fue mi compromiso como Gobernador, ayudar a quien más lo necesita, y echarle chingazos todos los días”, destacó en su discurso ante la militancia presente en la explanada del auditorio Benito Juárez en Culiacán.

También se dieron cita al evento algunos priistas reconocidos como los ex dirigentes estatales del PRI Jesús Burgos Pinto y Martha Tamayo, los diputados Sergio Jacobo, Gloria Himelda Félix y Ana Cecilia Romero, los ex alcaldes de Culiacán Jesús Enrique Hernández Chávez y Aarón Rivas Loaiza, el líder agrícola Faustino Hernández, el dirigente del SNTE 53 José Fernando Sandoval Angulo, la titular del Seguro Popular Rosa Elena Millán Bueno, el ex secretario de Desarrollo Social y Sustentable con Aguilar Padilla, Pablo Moreno Cota, así como su hija y ex diputada local y federal Irma Moreno Ovalle.