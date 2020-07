PRI estÃ¡ abierto para hacer alianza con PRD en 2021

PRI está abierto para hacer alianza con PRD en 2021

Estamos abiertos a escuchar y a dialogar, y a abrir un puente de comunicación dentro de lo que permite la ley electoral, dice Alejandro Moreno

Sinembargo.MX

03/07/2020 | 12:21 AM

Ciudad de México.– El Partido Revolucionario Institucional está abierto a mantener una alianza con el PRD para las elecciones de 2021, informó Alejandro Moreno.

“Estamos abiertos a escuchar y a dialogar, y a abrir un puente de comunicación dentro de lo que permite la ley electoral”, dijo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

El político campechano, también conocido como "Alito", aseguró que mantiene una buena relación con Ángel Ávila, secretario general nacional del PRD.

“ Ambos estamos conscientes de los puntos de coincidencia que tienen nuestros partidos políticos”, aseguró.

Alejandro Moreno se refirió al PRD como un partido que se creó para aportar a la democracia mexicana y reiteró que el PRI respeta a todas las fuerzas políticas del país.

Fernando Belaunzarán, dirigente nacional del PRD, así como Marko Cortés, del Partido Acción Nacional, han señalado que están abierto a aliarse con el PRI para los comicios del 2021.

En en entrevista con SinEmbargo la semana pasada, por separado y con reservas, ambos líderes de partidos coincidieron en que no le cierran la puerta al partido que fuera el enemigo en elecciones anteriores. Esto por que en la búsqueda de quitar la mayoría al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados, sumar fuerzas –y votos– es lo importante.

Este diario digital cuestionó a Fernando Belaunzarán si descartaría una alianza del PRD con el PRI.

“Esa alianza la tenemos muy difícil porque tenemos un resolutivo viejo que prohíbe las alianzas con el PRI y es muy complicado porque además, no sé si el PRI quiera ser oposición, hay que preguntarles. Pero no quisiera yo descartar nada. Habrá que irlo platicando”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si la alianza se podría concretar cómo sería tomada señaló que depende del lugar y las condiciones.

“Obviamente con quien no haremos alianza es con Morena porque representa el retroceso autoritario. Yo tengo una historia profundamente antipriista, me costaría, pero hay que verlo, no quisiera yo descalificar ahorita ninguna.

“Claro, tendría que haber un congreso nacional del PRD abriendo la posibilidad de las alianzas con el PRI porque nuestros acuerdos últimos niegan esa posibilidad de alianza con el PRI, pero estamos a tiempo de hacer un congreso y ver, pero no es tan claro porque tenemos dudas sobre si el PRI quiere ser oposición o no”, expuso en esa ocasión.