PRI hipotecará edificio de la CNOP para solventar la elección de su dirigente nacional

El inmueble que pertenece a dicho instituto político está ubicado entre las calles de Lafragua y Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México

Carlos Álvarez

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hipotecó el antiguo edificio de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), para con dichos recursos económicos poder llevar a cabo la elección interna con la cual se renovará su dirigencia para el período 2019-2023.

El inmueble que pertenece a dicho instituto político está ubicado entre las calles de Lafragua y Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y se encuentra desocupado desde 2014, por no contar con suficientes condiciones de seguridad.

Ayer lunes, el Consejo Político Nacional (CPN) priista, encabezado por la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, el secretario general, Arturo Zamora Jiménez, y el secretario técnico, Ernesto Javier Nemer, sesionó de forma extraordinaria para dar inicio, de manera formal, al proceso de renovación de su dirigencia nacional, que será electa en un proceso de selección abierto a toda la militancia, con un padrón de 6.5 millones de personas.

En el orden del día se presentó un punto de acuerdo en el cual se pidió el aval de los militantes para poder solventar el gasto de la elección de su dirigente nacional. El CPN priista expuso que la pretensión es no erogar más de 100 millones de pesos, además de contratar un crédito hipotecario y dejar en garantía el inmueble de la CNOP.

Según diversas crónicas publicadas en medios nacionales, ello propició que algunos consejeros políticos comenzaran a gritar: "¡No, no, no!". Sin embargo, el punto fue aprobado por la mayoría de la XLVI Sesión Extraordinaria del CNP priista.

En la misma sesión extraordinaria se avaló, además, que el tope de gasto de campaña por cada una de las fórmulas que se inscriban -las cuales estarán conformadas por un aspirante a la dirigencia nacional y otro a la secretaría general-, es de 4 millones 296 mil 333 pesos, la cual equivale al 1 por ciento del monto que el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó en lo correspondiente a los comicios constitucionales de presidente de la República para el proceso electoral pasado.

Los aspirantes a ser candidatos podrán registrarse el 22 de junio próximo, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, y quienes cumplan con los requisitos, realizarán 45 días de campaña, del 26 de junio al 9 de agosto. Además, habrá dos debates: el 17 de julio y el 7 de agosto. La elección se llevará a cabo el próximo 11 de agosto y la toma de protesta será el 18 de agosto.

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu advirtió a quienes buscan competir por la presidencia del partido, que los adversarios no están dentro del partido, sino afuera. Asimismo, expresó que la próxima dirigencia nacional priista será producto de la voluntad del público, expresada mediante una elección abierta, libre y democrática.

"Hay que decirlo claro: solamente el PRI, por su historia, por su militancia y por sus principios, no puedo tomar una decisión tan valiente, nadie más [...] Salgamos a transformar el priismo de forma y fondo, para demostrar a la sociedad mexicana que somos un partido capaz de renovarse, de ponerse al día y de estar a la altura de las exigencias ciudadanas de transparencia, democracia y legalidad", indicó la presidenta nacional del PRI.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">El Partido Revolucionario Institucional asume un compromiso con la apertura en su interior e impulsa una etapa de renovación democrática que tiene como protagonista a la militancia: <a href="https://twitter.com/ruizmassieu?ref_src=twsrc%5Etfw">@ruizmassieu</a>. <a href="https://t.co/rEOxPZEiWu">pic.twitter.com/rEOxPZEiWu</a></p>— PRI (@PRI_Nacional) <a href="https://twitter.com/PRI_Nacional/status/1138268455495503872?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de junio de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ruiz Massieu afirmó, además, que los adversarios del partido no se encuentran en su interior, sino son aquellos que no escuchan voces críticas, que no respetan el federalismo, la división del poderes o a las instituciones autónomas. Sólo el PRI, aseguró, tiene la madurez política para evitar que una competencia entre compañeros se transforme, como sucede en otras fuerzas políticas, en una confrontación de adversarios, o aún de enemigos.

"Los adversarios [del PRI] son los que no respetan el sistema federal, la división de poderes o las instituciones democráticas y autónomas. Los adversarios son aquellos que gobiernan desde la ocurrencia y desde los caprichos que conducen a las familias a una incertidumbre económica y de futuro [...] Los adversarios son aquellos que no creen en la democracia, pero que sí creen en el voluntarismo autoritario", abundó Ruiz Massieu.

En la convocatoria priista, la Comisión Nacional de Procesos Internos hizo un llamado a sectores y organizaciones para que se mantengan en la imparcialidad y se abstengan de hacer pronunciamientos públicos a favor o en contra de cualquiera de las fórmulas que se registren.

Además, las fórmulas que compitan deberán conducirse con respeto hacia las todos los contendientes; divulgar la declaración de principios y el programa de acción partidarios; usar los colores y el emblema del partido en todo el material de proselitismo.

La convocatoria exige que los aspirantes obtengan al menos tres apoyos de los sectores y organizaciones o al menos de 20 por ciento del total de los consejeros políticos. Asimismo, se precisó que los sectores y organizaciones solo podrán otorgar sus apoyos a dos fórmulas, y el de los consejeros políticos, a una.

Además, se incluyen los requisitos ya establecidos en los estatutos priistas: ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al partido; no haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido; acreditar carrera de partido, con una militancia fehaciente de diez años.

En los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, solicitar licencia efectiva desde el momento de su solicitud de registro. También, indica la convocatoria priista, se debe haber desempeñado con anterioridad algún cargo en la dirigencia partidista.

Como aspirantes a dirigente nacional del PRI figuran los ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Ulises Ruiz Ortiz, de Yucatán y Oaxaca, respectivamente, así como el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud Federal, José Ramón Narro Robles.

Además del ex diputado federal, José Ramón Martel López, y el actual gobernador de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien es el único aspirante a dirigente nacional priista que tiene un cargo público, por lo que podrá pedir licencia a la gubernatura antes su registro como candidato.

La convocatoria puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: http://pri.org.mx/SomosPRI/Convocatorias/ConvocatoriasNacionales.aspx

Según cifras dadas a conocer por el diario El Economista, el PRI registró uno de los peores resultados de su historia en las elecciones locales del 2 de junio, ya que sólo ganó 21 municipios y dos diputaciones locales de mayoría.

Sin embargo, sigue siendo la primera fuerza política local en el país al gobernar 12 estados, donde viven más de 42 millones de mexicanos. Pero prácticamente todos sus gobernadores tienen un Congreso dominado por la oposición. El priismo sólo tiene mayoría en Campeche, Coahuila y Yucatán, este último gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).

A nivel municipal el PRI es la principal fuerza política al gobernar 544 ayuntamientos, que representan 22 por ciento de los 2 mil 458 municipios en los que se divide el país. No obstante, en la pasad elección del 2 de junio perdió 297 mil 264 sufragios, si se compara con los obtenidos en la elección presidencial en el 2018.