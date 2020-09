PRI lamenta falta de subsidio al diésel marino

El Gobierno federal es insensible ante la problemática del sector pesquero, dice Sergio Jacobo Gutiérrez

América Armenta

Poco ánimo por salir al mar en esta temporada encontró el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa, Sergio Jacobo Gutiérrez, pues el Presidente de la República anunció formalmente que no habrá apoyo para el diesel marítimo y gasolina ribereña, además de otros apoyos que el legislador expuso que se han perdido poco a poco.

“El anuncio que hizo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no habrá apoyo para los pescadores con el diésel marino, es sin duda muy lamentable y demuestra una gran insensibilidad de parte del Gobierno federal ante esta justa demanda del sector pesquero de Sinaloa y de todo nuestro país”, comentó Jacobo Gutiérrez.

Hay preocupación y ánimo de desaliento entre los pescadores por este anuncio, manifestó el diputado priista, en virtud del anuncio por parte del Gobierno federal, considerándolo un atentado en contra de la actividad pesquera.

“El hecho de que no se otorga este subsidio pone en riesgo que muchas embarcaciones no salgan a realizar sus capturas y eso pues va a agravar la situación de desempleo en el sector pesquero y eso también va a repercutir muy fuerte en el deterioro de la calidad de vida de las personas que dependen de esta actividad”, reiteró, resaltando la importancia de esta actividad para Sinaloa y el golpe a la economía y sociedad que representa.

El impacto también se presentará en la reducción de los volúmenes de captura y en la reducción de las divisas, elevando los niveles de desocupación y pobreza en las comunidades que se dedican a la pesca, aseguró el coordinador del PRI en el Congreso.

“Es una decisión equivocada, es una decisión que demuestra una incomprensión de lo que es la pesca para el estado de Sinaloa y una gran insensibilidad e incongruencia porque el Gobierno federal, el Presidente de la República siempre ha dicho que primero son los pobres y pues en Sinaloa y en México los pescadores forman parte de esas comunidades con mayor comunidad marginación y pobreza y vemos que en verdad no hay compromiso con el sector pesquero”, destacó.

Otras pérdidas

Jacobo Gutiérrez hizo énfasis que el subsidio a la energía no es el primer golpe al sector pesquero, sino que el Gobierno federal desapareció programas que se destinaban para el apoyo de ese sector.

“Se habla de que han desaparecido 22 programas dentro de los cuales estaba el programa de inspección y vigilancia, recursos para motores marinos para embarcaciones y los recursos para estímulos para combustibles, no solamente es el diésel marino, sino también a gasolina ribereña”, abundó.

También agregó la desaparición del programa de empleo temporal y explicó que lo que ha sustituido todos esos apoyos en un programa que ellos llaman BIENPESCA, pero este es un apoyo de 7 mil pesos al año para los pescadores.

“Es evidente que una familia no va a vivir con eso esos apoyos, por supuesto que no son desdeñables, pero por supuesto que son insuficientes, aquí el problema es el enfoque que tiene Gobierno federal, que piensa que con ese tipo de apoyo se resuelven los problemas de la gente y no es así, lo que sector pesquero está demandando no es este tipo de apoyos asistenciales, sino se refieren apoyos para que la gente realice la actividad productiva y eso es justamente el reclamo”, concluyó.