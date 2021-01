PRI Mazatlán recibe a aspirantes a la Alcaldía y diputaciones locales; el domingo define candidaturas

Dentro de la Alianza Va por Sinaloa, integrada por PRI, PAN y PRD, al PRI le tocó postular a los candidatos de los distritos 22 y 23, y al PAN, 20 y 21, todos con cabecera en Mazatlán

Alma Soto

La Comisión Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional recibió las solicitudes de inscripción a la selección de candidatos a la Presidencia Municipal, Fernando Pucheta Sánchez, y a las diputaciones locales por el Distrito 22, Elsy López Montoya; y el 23, Maribel Chollet Morán y José Luis Arreola Montoya.

En ambos casos, comentó Julieta Torres, presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRI, la Comisión Municipal de Procesos Internos va a analizar los documentos y los perfiles de los aspirantes y a decidir quién es el candidato.

La Comisión Municipal de Procesos Internos está integrada por María de Jesús Velázquez Quiñones, como presidenta, José Luis Chávez Rascón, como secretario técnico, Gloria Peña, Martha Zapata, Michel Villareal Alejandro Tiznado y José Luis Gómez Núñez.

VALORO QUE ME TOMARAN EN CUENTA: ELSY LÓPEZ

Elsy López Montoya fue la única que solicitó su registro como precandidata a la Diputación local por el Distrito 22. Antes fue Diputada por el Distrito 21.

“Estoy muy emocionada, con mucha responsabilidad y compromiso para este nuevo reto, valoro mucho que me hayan tomado en cuenta, mi partido la Alianza Va por Sinaloa, la sociedad civil, porque hoy en día los candidatos y candidatas que se están presentando, no solo en Mazatlán, sino en todo el estado son los más rentables, por lo que me siento muy honrada”, expresó.

Consideró que la rentabilidad tiene que ver con el trabajo que se ha hecho no solo para las elecciones, sino fuera de ellas, en el caso de ella, al frente de la Fundación Uno más Uno Súmate, que tiene ya siete años en Mazatlán.

López Montoya dijo que desde hace un mes y medio empezó a ver personas ya intentando operar un tema electoral y eso la puso en la mesa.

Consideró que el que solo se hubiera registrado a ella como precandidata al Distrito 22 la hace candidata de unidad, pero hay que esperar el dictamen de la Comisión de Procesos Internos del PRI.

LA GENTE PIDE CARAS NUEVAS: ARREOLA MONTOYA

José Luis Arreola Montoya se registró como precandidato a la Diputación Local por el Distrito 23, mismo que busca también Maribel Chollet Morán.

Dijo que es la primera vez que busca un puesto de elección popular.

“Se merece todo mi respeto Maribel, pero lo que yo he escuchado en las colonias, en las sindicaturas, en las comisarías es que la gente quiere caras nuevas, rostros nuevos y con distintos, yo no digo que la experiencia no sierva, pero el chip de la ciudadanía, la gente quiere, demanda y exige rostros nuevos”, expresó.

De sí mismo, dijo que tiene un perfil de calle, como dirigente del Movimiento Territorial, por lo que ofreció votos al líder estatal del PRI, Jesús Valdés, y para Mario Zamora Gastélum.

“Primero busco obtener la candidatura y después ayudar a la sociedad en estos tiempos tan difíciles, el Distrito 23 es la zona sur de Mazatlán y el Municipio de Concordia.