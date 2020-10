PRI Sinaloa busca recobrar la confianza formando Plataforma Electoral para el 2021 con ciudadanía

Que los ciudadanos hablen y los partidos escuchen, dice Sergio Jacobo Gutiérrez, presidente de Fundación Colosio

América Armenta

CULIACÁN._ Ante las elecciones a celebrase el 2021 y con la finalidad de trabajar con militantes y simpatizantes, el PRI y la Fundación Colosio siguen conformando la Plataforma Electoral, buscando confianza en la ciudadanía e incluir a todos los sectores.

Sergio Jacobo Gutiérrez, presidente de Fundación Colosio, presentó el calendario de foros y consultas presenciales y virtuales, así como otros encuentros para reunir ideas para conformar la plataforma, que ya están en marcha.

“El PRI históricamente ha venido propiciando estos espacios de consulta a los ciudadanos, que el PRI considera sano porque es la oportunidad para que los ciudadanos hablen y los partidos escuchen, y podamos de esta manera tener una oferta política que sea pertinente y adecuada”, dijo el también coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso.

El legislador aseguró que el PRI es el único partido político que cuenta con un organismo de carácter técnico y académico, como lo es la Fundación Colosio, que se encarga de dar capacitación profesional y también de integrar las plataformas políticas.

“Con un sentido realista, y no de populismo, vamos a darle forma a una plataforma electoral actualizada y de compromisos realistas. No se va a prometer lo que no se pueda realizar, y los ciudadanos van a evaluar si finalmente lo que nosotros estamos proponiendo se traduce o no en una política pública”, manifestó.

La Fundación Colosio Sinaloa se trasladó a Los Mochis para realizar el primer foro temático sobre Recuperación de la Economía el 23 de octubre, posteriormente, en noviembre, se realizará también una consulta municipal así como encuentros y foros en sindicatura, colonias populares y comunidades rurales.

El dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, comentó que en el proceso electoral del 2021, el PRI es el único partido que propondrá a la ciudadanía una plataforma electoral resultada de una amplia consulta incluyente de todos los sectores, donde no quepa el populismo y donde los compromisos se habrán de cumplir por todos las candidatas y candidatos priístas.

“Hoy, en esta nueva etapa que vive el PRI, en la que estamos haciendo un esfuerzo por recuperar la confianza de la sociedad, por fortalecer el respaldo que históricamente ha tenido el partido, estamos haciendo un compromiso de que lo que la gente nos va a plantear con el programa de PRImero tú Propuesta, de Fundación Colosio, vamos a darle forma a nuestra plataforma electoral”, dijo Valdés Palazuelos.

El ex alcalde de Culiacán tomó protesta en Ahome del regidor Raúl Cota como nuevo presidente del organismo y a Santa Ovidia Meza Lugo como Secretaria General.