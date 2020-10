PRI Sinaloa está en diálogos con todos los partidos para ganar en 2021

De acuerdo con Jesús Valdés Palazuelos, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ya se reunieron con PRD, PAN y PAS

América Armenta

27/10/2020 | 12:33 AM

El Partido Revolucionario Institucional está en diálogos con partidos, ciudadanos y ciudadanas para formar alianzas y ganar en 2021, tomando en cuenta también los perfiles que la sociedad está demandando que los representen, informó Jesús Valdés Palazuelos, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa.

“Hemos tenido diálogos con PRD, con PAN, con PAS y estamos buscando todos los partidos para empezar a buscar coincidencias y sobre todo ver una posibilidad de una alianza estratégica, como a nivel nacional se estará dando para las candidaturas federales, pero ahorita estamos abiertos al diálogo y sobre todo, buscar cuál podría ser una ruta para poder tener un triunfo contundente en el 2021”, expuso el dirigente.

Por el momento, aseguró, no se ha tomado una decisión, solamente están en diálogos escuchando sus ideas o propuestas, también para ver dónde encuentran coincidencias y poder en un futuro construir las alianzas, que tendrán que darse a finales de noviembre; en el caso de candidaturas comunes, sería hasta por el mes de marzo.

“Ya nos sentamos con PAN”, reiteró, “también vamos a buscar a todos los partidos para dialogar, ahorita lo que más estamos haciendo es escuchando la militancia, que es la fuerza de la gente que nos hace ganar”, comentó.

En cuanto al trabajo del PRI en Sinaloa señaló que se sigue consultando y tomando en cuenta las propuestas y comentarios de la ciudadanía en los foros coordinados por la Fundación Colosio, para crear la Plataforma Electoral 2021, por lo que el trabajo actual es interno y no se han definido candidaturas, así que llamó a dejar las aspiraciones de lado.

“Les quiero decir a todos y a todas que aspiran a tener alguna candidatura que todavía no hay nada para nadie, estamos con las puertas abiertas, estamos incluyendo no solamente a los militantes de siempre, a los simpatizantes, estamos abiertos a que cualquier persona de la sociedad civil que desee, que aspire, que vengan al partido y encontrarán no solo puertas abiertas, sino condiciones de igualdad para poder competir en un futuro por una candidatura”, refirió.

Valdés Palazuelos agregó que en los comicios llevados a cabo en Hidalgo y Coahuila el PRI iba solo, por lo que no dudan que se pueda ganar, pero están viendo la manera de que este triunfo pueda ser contundente en Sinaloa.

“Ya lo vieron en Coahuila e Hidalgo, fuimos solos como partido, eso lejos de motivarnos nada más nos da una responsabilidad y un compromiso de seguir trabajando para lograr el objetivo, como se dio las elecciones pasadas”, manifestó.