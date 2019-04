PRI Sinaloa meterÃ¡ el acelerador en afiliaciones, para ser un ejemplo nacional

PRI Sinaloa meterá el acelerador en afiliaciones, para ser un ejemplo nacional

Jesús Valdés Palazuelos, dirigente estatal, llama a redoblar esfuerzos en el marco de la campaña nacional de afiliación y reafilación del tricolor

Noroeste / Redacción

Jesús Valdés Palazuelos exhortó a los subcomités municipales de toda la entidad a consolidar la campaña nacional de afiliación y refrendo de la militancia.

El líder del PRI en Sinaloa sostuvo una reunión de trabajo con las bases del partido.

En este marco los convocó a hacer equipo, para lograr dar “los mejores resultados a nivel país”.

El también ex Diputado local, ex Diputado federal y ex Alcalde de Culiacán ponderó la importancia de que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel haya refrendado su lealtad al tricolor.

“Ha sido muy estimulante la reciente presencia del Gobernador en las mesas de afiliación que se tienen en las oficinas estatales del PRI, ya que junto con él acudieron muchos priistas a hacer lo propio”, indicó Valdés Palazuelos, según se consigna en un comunicado de prensa.

Ciertamente, expuso, todos los militantes han estado acudiendo a refrendar su militancia.

“Pero también es bueno decirlo que muchas personas, que se mantenían como simpatizantes, hoy están dando un paso adelante y han aceptado ser miembros activos del Partido Revolucionario Institucional”, aseguró.

En el mes de junio se realizará un corte para saber cuántos militantes han refrendado su pertenencia a las filas priistas, detalló.

También, añadió, para saber cuántos nuevos militantes se suman a las labores y proyectos del PRI y se estrenan como militantes.

El dirigente explicó que esta jornada será ya una campaña permanente del PRI para ser un partido activo, en movimiento y siempre en crecimiento.

Aunque se trata de una campaña a nivel nacional, acotó, se debe trabajar como si fuera una de origen local y tratar de tener los mejores números que hagan destacar al prismo de Sinaloa en todo el país.