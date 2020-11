PRI tiene perfiles para ganar las 18 alcaldías, asegura Chuy Valdés

El dirigente estatal del PRI respondió al señalamiento de Gerardo Fernández de Noroña, diputado federal del PT que aseguró que en Sinaloa va a perder el PRI aunque el Gobernador sea el mejor evaluado

América Armenta

Trabajando en territorio para encontrar a los perfiles correctos que hagan ganar al PRI en las siguientes elecciones, es como el dirigente estatal del partido, Jesús Valdés Palazuelos, dijo que se encuentran, desechando todo pronóstico que diga que el Revolucionario Institucional perderá las elecciones, y defendió, sobre todo, la Gubernatura, destacando que Quirino Ordaz Coppel es su principal activo.

“Estamos teniendo los recorridos, estamos diversificando las actividades, la gente nos piden nuestros programas que son muy solidarios, sobre todo que está muy animada la estructura, están muy animados los comités principales, los liderazgos”, dijo el ex Alcalde de Culiacán.

De acuerdo con el priista, el fin de semana se reunieron en Los Mochis con la estructura, es decir, ex presidentes municipales, ex diputados locales, regidores y se demostró la unión del partido en esa ciudad.

“Tenemos excelentes cuadros priistas que pueden ganar las alcaldías en los 18 municipios y estamos listos para ello, estamos construyendo esa base y sobretodo las garantías que nos puedan dar, diferentes cuadros, hombres y mujeres muy valiosas del priísmo en Sinaloa”, destacó.

También dejó claro que no están cerrados a la posibilidad de aliarse con otros partidos y figuras, en este caso mencionó ciudadanos ejemplares con influencia en redes sociales y agregó que en Hidalgo y Coahuila, donde regresó el PRI, el partido iba sin alianzas.

Señalamientos

“Yo creo que son expresiones nada buenas y positivas, al contrario, yo creo que esos legisladores no conocen bien a los sinaloenses y en su recorrido vimos pírricas reuniones de 20 personas, prácticamente no tuvieron convocatoria, porque obviamente la gente ya no cree en ellos o no creen sus palabrerías”, dijo Valdés Palazuelos sobre la declaración de Gerardo Fernández de Noroña, en la cual aseguró que el PRI no va a ganar en el 2021 en Sinaloa.

“Al contrario, nosotros estamos trabajando fuertemente, restructurando más o menos el partido, saliendo escuchar a la militancia a los ciudadanos de a pie, Que obviamente son los que hacen ganar las elecciones, nosotros lejos de escuchar este tipo de señalamientos nos fortalece porque quiere decir que ya tienen miedo”, agregó.

El dirigente estatal consideró que los gobiernos en los que ha estado el Partido del Trabajo han sido pésimos y lo comparan con el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, que consideró como bueno.

Además dijo que en el PRI están trabajando y si estuvieran confiados estuvieran en las oficinas, pero que tienen jornadas intensas recorriendo los espacios de la entidad para que la respuesta sea favorable el año que viene.