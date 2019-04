PRI y PAN se unen en la red para darle volumen a su reclamo por el memo de AMLO, y no funciona

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentó posicionar, entre el 16 y este 17 de abril, la etiqueta #AMLOImponeMéxicoSeOpone en protesta por el memorándum con el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a derogar la Reforma Educativa, aprobada durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto con un alto porcentaje de rechazo ciudadano.

La etiqueta #AMLOImponeMéxicoSeOpone estuvo entre los primeros lugares de las tendencias por unas horas, gracias a la organización artificial de decenas de cuentas priistas que esta vez contaron con apoyo de las de los panistas. Pero lejos de generar un diálogo con la sociedad, la oposición recurrió a sus viejas estrategias de Twitter: las mismas que no les resultaron efectivas en el Gobierno federal anterior y en la campaña presidencial de 2018, y que tampoco les ha servido para posicionar una agenda o generar el interés de los usuarios en redes sociales.

Previo a esta activación, en las redes sociales se había desatado ya la polémica entre figuras opositoras al político tabasqueño, quienes consideraron que el documento emitido por el Primer Mandatario no tiene respaldo jurídico y además se antepone a la Constitución Mexicana. Sin embargo, la tendencia impulsada por el PRI en Twitter se anexó con un tono más orientado a una campaña que a un llamado al debate.

En tanto la polémica crecía en Twitter, cientos de cuentas de priístas difundieron el hashtag #AMLOImponeMéxicoSeOpone con una discusión alejada de la polémica central. Estas cuentas se caracterizan por ser empleadas por el partido para posicionar por unas horas una tendencia que, en la mayoría de los casos, no genera interacción fuera de los clústeres priistas y que mostró muy pocos cambios desde el inicio del sexenio del ex Presidente Peña Nieto y en el pasado periodo electoral. El martes, con la misma estrategia, difundieron el hashtag #AMLOImponeMéxicoSeOpone con consignas que no trascendieron más allá del ruido.

Al viejo estilo de las activaciones organizadas el PRI, fueron publicados miles de tuits desde las cuentas oficiales y de su militancia con un mismo y acartonado formato. El material compuesto por postales con el distintivo del partido y centenares de frases en contra del Jefe del Ejecutivo federal fueron posicionadas de manera indistinta desde cuentas como @PRI_Nacional y de actores individuales, como la del estratega oficial del partido: @OlerMoreno, una de las más activas.

El Partido Revolucionario Institucional saturó la tendencia #AMLOImponeMéxicoSeOpone con material distintivo del partido tricolor. Foto: TweetBinder

COLABORACIÓN INSÓLITA

Es poco usual que el Partido Acción Nacional (PAN) se sume a una campaña del PRI en las redes sociales. Sin embargo, el martes se pudo ver que cuentas oficiales de panistas y de las del partido en el Senado contribuyeron en el posicionamiento de la etiqueta lanzada por priistas.

Con un solo retuit, cuentas como la de Josefina Vézquez Mota (@josefinavm) y la Senadora Xóchitl Gálvez (@xochitlgalvez) contribuyeron a que la tendencia se fortaleciera.

Conforme la tendencia creció, el número de cuentas del PRI se volvió más predominante. De acuerdo con la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder, las cuenta oficiales @Senadoresdelpan y @pri_nacional fueron protagónicas; en tanto, la plataforma del Movimiento PRi.mx –compuesta por una red entre las que destacan @primxsanluisde1, @movimientoprim3, @movprimxoficial y otras decenas más– se encargaron de retuitear la etiqueta.

Si @lopezobrador_ no está de acuerdo con lo dispuesto por las leyes vigentes, tiene la atribución de promover su reforma ante el Congreso, pero invalidarla de manera unilateral es inconstitucional y propio de dictadores. https://t.co/Zpmgh3NWK1 #AMLOImponeMéxicoSeOpone — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) 16 de abril de 2019

El denominado “Memorándum” sobre la #ReformaEducativa es inconstitucional. Exigimos al @GobiernoMX acudir al Poder Legislativo y respetar la división de poderes. — PRI (@PRI_Nacional) 16 de abril de 2019

DESAPROVECHAN LA OPORTUNIDAD

Desde el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la oposición ha intentado con diversas campañas generar agenda en las redes sociales. Sin embargo el impulso obradorista les rebasa en un contexto donde el apoyo al tabasqueño aun es predominante. De acuerdo con el estudio Consumo en México de noticias e información: mapeo de las elecciones presidenciales mexicanas de 2018 en Twitter y Facebook, publicado por la Universidad de Oxford en Junio pasado, AMLO llegó al final de las campañas electorales con un impacto cuatro veces mayor que el de sus contrincantes.

El argumento que promovió la oposición respecto a la invalidez jurídica del memorándum de AMLO pudo ser aprovechado por la oposición para generar un debate orgánico en las redes sociales en el que se incluyera la participación de la sociedad. Sin embargo, los dos partidos que fueron eje de la política en México durante los últimos 50 años recurrieron de nuevo al posicionamiento artificial de tendencias, con las mismas prácticas que les han caracterizado en casi una década de campañas en Twitter.

Las prácticas del músculo digital del PRI fueron identificadas en un informe de la Organización Artículo 12, titulado “Datos Personales e Influencia Política”, realizado con apoyo del Tactical Technology Collective (TTC) que encontró que encontró que el PRI ha sido pionero en las estrategias digitales artificiales que marcan la agenda política hoy en México, y ha vulnerado en numerosas ocasiones la democracia del país, e incluso han hecho uso de datos personales del electorado.

En respuesta a las voces inconformes, AMLO corrigió este miércoles, al mencionar durante la conferencia mañanera que memorándum no tenía validez jurídica y que solo tenía intensión política, con lo que dio fin al debate respecto a la validez legal del documento.

“(El memorándum) no es solo un asunto legal, es un asunto político; osea, no es una iniciativa de Ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum”, afirmó el Primer Mandatario.

LA CONTRARRESPUESTA ES MÁS EFECTIVA

El hashtag impulsado por el PRI y el PAN compitió por el primer lugar con la etiqueta #RespaldoAAMLO con la que la militancia obradorista dio su apoyo una vez más al Primer Mandatario. En la tendencia destacó la participación del productor de televisión Epigmenio Ibarra, que de acuerdo a Tweet Binderconcentró el 49 por ciento de las menciones.

Esta tendencia tuvo una participación muy baja de cuentas verificadas, pero mejor posicionamiento que la promovida por el PRI y el PAN. Este miércoles la etiqueta alcanzó el primer lugar en las tedencias nacionales de acuerdo a Trendinalia, en tanto que#AMLOImponeMéxicoSeOpone se mantuvo entre los primeros 20.