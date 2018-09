Priista busca ser Secretario TÃ©cnico del Sistema AnticorrupciÃ³n

Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción

Priista busca ser Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción

Francisco Javier Lizárraga Valdez milita en el PRI de acuerdo al INE, sin embargo se le dejó participar en el proceso, dado que tiene más de 4 años que no participa en él, explicó Francisco Mojica

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Francisco Javier Lizárraga Valdez, afiliado al Partido Revolucionario Institucional, busca ser el Secretario Técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Francisco Mojica, presidente del Comité de Participación Ciudadana, señaló que se le dejó participar dado que por fallas del INE no es posible saber desde cuándo es afiliado al Partido Revolucionario Institucional y de cuatro años a la fecha, se ha mantenido al margen del quehacer político.

Para aspirar a la Secretaría Técnica, era necesario no haber participado en contiendas electorales en los últimos cuatro años, el presidente del CPC explicó que Lizárraga Valdez no había participado en la política en ese tiempo que dictan las normas del Sistema Anticorrupción.

En sesión de preguntas y respuestas, Francisco Mojica le cuestionó al Licenciado en Economía si a pesar de estar afiliado al PRI se conduciría con legalidad y no sería un impedimento para cumplir sus funciones, a lo que Lizárraga Valdez respondió que no.

“Los partidos políticos son los únicos medios para acceder al poder, los que acceden al poder contratan o te despiden, yo he pasado en mi trayectoria por distintos colores y me he conducido de manera correcta apegada a la legalidad, y en cuanto a militancia en realidad en realidad, como lo marca la convocatoria”, aseveró.

“Desde mi punto de vista cumplo la parte que menciona, en cuanto a una candidatura que nos derrotaron que fue en su momento pero hace muchos años, pero es una cuestión que yo creo que con la parte profesional no está peleada con la política, son derechos muy personales”, detalló.

En entrevista, Francisco Mojica mencionó que por una falla en el sistema del INE no se podía saber desde cuándo pertenece al PRI.

“Está afliado al Partido Revolucionario Institucional, lo que pasa que el INE tiene por ahí una falla en cuestión de temporalidades, porque la parte de fechas no funciona adecuadamente, entonces no sabemos si él estuvo afiliado hace 10 años, 20 años, quién sabe cuánto”, mencionó.

“Tú puedes seguir afiliado, sin tener ninguna relación con el Partido Revolucionario Institucional”, añadió.

-¿Él no tenía relación con el partido?

“Así es”

-¿Es por eso que se permitió que participara?

“Sí, además dentro de la convocatoria hay un manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde ellos declaran si son militantes de algún partido político o si han sido candidatos a algún puesto de elección popular en los últimos 4 años”, explicó.