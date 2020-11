Priistas de Sinaloa piden que candidaturas se den a los militantes del partido; no quieren candidatos externos

Óscar Valdez López y Faustino Hernández Álvarez señalaron que no querían candidatos de fuera que no han trabajado dentro del partido; por su parte Jesús Valdés Palazuelos se comprometió a que quienes aparezcan en las boletas, serán priistas

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En la toma de protesta de los nuevos integrantes del Consejo Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional algunos priistas pidieron a Jesús Valdés Palazuelos que quienes representen al PRI en el próximo proceso electoral sean militantes del tricolor.

Óscar Valdez López, ex Diputado local fue tajante al decir que no quería ver en las boletas a candidatos nuevos, esos puestos deben de ser para quienes han trabajado dentro del partido.

"Quiero pedirles en este Consejo Político Municipal y llevarlo al Consejo Político Estatal en su momento, que busquemos primero que nada la unidad del partido, una unidad muy importante, pero que no nos equivoquemos con candidatos (inaudible), no queremos candidatos nuevos", llamó.

"hay quien lleva tres o cuatro veces queriendo ser candidato, esto no se puede permitir como priista y a nadie quisiera que se lo permitiéramos, yo pido que por favor tomen en cuenta a aquellos candidatos que tienen muchos años de militancia aquí en mi tierra, yo no puedo permitir eso, sería aquí el número uno en subir a tribuna a retomar eso", reclamó.

El priista argumentó que el Gobernador del Estado no debe elegir a los peores candidatos para la elección que se viene, es por eso que pidió no haya compadrazgos en los comicios que se avecinan.

"No quiero candidatos amigos, quiero candidatos que nos sumen votos para ganar la Gubernatura del Estado de Sinaloa... si tenemos al mejor Gobernador de todo el país, no queremos llevarlo a ser el peor Gobernador por elegir a los candidatos peores que podamos escoger, por eso pido eso yo, que sigamos teniendo la mejor cara política para la próxima elección, pero con los mejores candidatos, para que nuestro Gobernador siga posicionándose como el mejor Gobernador de todo el país", subrayó.

Por su parte Faustino Hernández Álvarez le externó a Jesús Valdés Palazuelos su preocupación de elegir a alguien fuera del partido, afirmó que no se pueden equivocar con los candidatos que representarán al PRI en el 2021.

"El partido mi Chuy es de los priistas, y hoy más que nunca, lo dijo Óscar, lo dijo quienes tomaron la palabra, no se puede equivocar, no se puede equivocar y que vengan como Mago de Oz a sacarlo del cajón y decir 'porque este es fulanito y este es manganito' ¿porque no creo que lo vayan a permitir ustedes? (se dirige a los militantes)", expresó.

"El partido ya mandó una muestra, que si no saca la rentabilidad de los cuadros, de las mujeres y los hombres, de los jóvenes que han estado toda la vida y que se han acabado las suelas de los zapatos y aquí hay muchos de los presidentes de los comités del PRI, que merecen también ser tomados en cuenta", añadió.

"Aquí todos valemos igual, las mujeres y los hombres y los jóvenes valemos igual, pero si se trastoca la militancia y otra vez se vuelve a equivocar el partido, creanme que todo el trabajo que han realizado se puede venir abajo", profundizó.

Ante estas palabras, Jesús Valdés Palazuelos detalló que en efecto, quien busque representar al PRI en los próximos comicios tendrá que pertenecer al tricolor.

"En nuestros estatutos dice que todo aquel priista y aquella priista tiene derechos de ser votado y de votar, por eso, claro que debe ser priista, hombre o mujer, en cada una de las diferentes posiciones que tiene nuestro partido", manifestó.

"Se están construyendo alianzas, sí; se están construyendo posibles escenarios donde también ciudadanos ejemplares que no tienen partido quieran venir con el nuestro a coaligarse, a sumarse, a poder buscar el triunfo contundente que necesitamos para poder realmente recuperar las posiciones perdidas como es la Alcaldía", agregó.