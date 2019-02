Priistas no quieren acuerdos en lo oscurito con Morena; no les gusta eso de PRIMOR, dice dirigente nacional

“Acuerdos sí (pero) no en lo oscurito, no en complicidad, no cuando hay intereses ocultos, o cuando por debajo de la mesa estamos tratando; así no, así no funciona, así no gusta”, afirma Mely Romero Celis

José Alfredo Beltrán

Mely Romero Celis, integrante de la plana mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

A los priistas del país tampoco les gusta ese término del “PRIMOR”. Suena a “complicidad”, tiene una “connotación negativa”, dice Mely Romero Celis, integrante de la plana mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En entrevista la secretaria de Gestión Social del CEN pide “cero complicidades”, para que la sociedad no les cobre luego las facturas. “Es algo (“PRIMOR”) que me parece se ha venido manejando desafortunadamente desde hace ya algún tiempo”, destaca. Debes Leer: Entre bromas que PRIMOR se escucha bien, diputados de Sinaloa se toman la foto oficial En Sinaloa no hay PRI-MOR, asegura Graciela Domínguez Priistas de Sinaloa le hacen el feo al PRIMOR y marcan distancia de Morena La líder femenil estuvo en Sinaloa, para echar andar programas sociales del tricolor. Recuerda que primero se les criticaba de “PRIAN”, es decir, de tener acuerdos con el PAN, y eso no les gustó a los electores. “El que podamos, el PRI, con algún otro partido político tener un acuerdo, pero que se percibe como negativo, eso es lo que este tipo de expresiones denotan; “Entonces no gusta ni a nosotros ni a la ciudadanía en general”, advierte. La expresión “PRIMOR”, es decir, la existencia de un supuesto pacto entre PRI y Morena, fue utilizada desde la campaña presidencial por los panistas. Pero no alcanzó la relevancia hasta que fue utilizada por la propia dirigente nacional de Morena. Y es que Yeidckol Polevnsky aseguró que “se escucha mejor PRIMOR que PRIAN”. La expresión se utilizó en un contexto en el que ambos partidos, Morena y PRI, sumaron fuerzas para sacar adelante en la Cámara de Diputados federal la reforma constitucional que crea la polémica Guardia Nacional. También en el marco de la designación conjunta de un Gobernador interino de Puebla tras el fallecimiento de Martha Erika Alonso, elección que había sido ganado el PAN. El PRI, señala Romero Celis, siempre está dispuesto a hacer acuerdos, a tener diálogos y a construir los consensos que sean necesarios para que transiten los grandes temas del país. “(Pero) no en lo oscurito, no en complicidad, no cuando hay intereses ocultos, o cuando por debajo de la mesa estamos tratando; así no, así no funciona, así no gusta, así me parece que daña al país, y eso es algo que no vamos aceptar”, asegura. Para el PRI, advierte, debe haber cero complicidades con Morena y con todos los partidos políticos negativos. “Acuerdo sí, diálogo con quien sea necesario, con el Presidente de la República, con los partidos políticos, con los legisladores, con gobernadores también que sean de oposición al PRI, siempre y cuando sea para beneficiar a la población mexicana”, sostiene. La directiva del CEN señala que hay un reconocimiento expreso de que algunos priistas fallaron en el ejercicio del poder público. “Nosotros tenemos historia, hemos hecho mucho por este país, tenemos grandes cuadros, grandes liderazgos, y sé que es mucho avía lo que podemos lograr, sólo que hay que hacerlo unidos y en equipo, por el bien de Sinaloa y de México”, abunda. #PRIMOR

