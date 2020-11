Priistas reconocen que opinión de Quirino pesa a la hora de elegir candidato a la Gubernatura

Tanto Jesús Valdés Palazuelos, líder del tricolor en el Estado y Faustino Hernández Álvarez, Diputado local por el PRI, reconocieron que un factor determinante para decidir quién abanderará al partido en las próximas elecciones será el visto bueno del actual Gobernador del Estado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Un factor determinante para elegir el contendiente a la Gubernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional será la opinión de Quirino Ordaz Coppel, reconocieron Jesús Valdés Palazuelos, líder del tricolor y Faustino Hernández Álvarez, Diputado local por el PRI.

Valdes Palazuelos explicó que Ordaz Coppel es el principal activo que tiene el PRI en Sinaloa, y que su trabajo es reconocido no solo en la entidad, sino en todo el país, es por eso que el visto bueno del ahora Gobernador es un factor importante para elegir al candidato que será el abanderado del Revolucionario Institucional en el proceso electoral que se avecina.

--¿Qué tanto peso tiene el Gobernador para elegir al próximo candidato?

"Es nuestro líder, es nuestro mejor activo, el Gobernador, realmente él tiene todo el aprecio y la simpatía del priismo, y no solo del priismo, sino de la mayoría de los sinaloenses; aquí en nuestro partido y a nivel nacional es un ícono y es un referente del priismo en México y pues claro que no solo en Sinaloa sino que en todo México se le respeta y se le quiere y por eso es un factor muy importante", mencionó.

El ex Alcalde opinó sobre el llamado de priistas como Óscar Valdez y Faustino Hernández Álvarez, quienes recalcaron que no querían candidatos fuera del PRI en miras del 2021; el presidente del tricolor dejó en claro que los estatus ya cambiaron, y por ende, un candidato fuera del PRI podría abanderar una candidatura.

"Nuestro partido reformó los estatutos para que no nada más militantes y simpatizantes sino que también gente de otros partidos pueda participar con nosotros, porque al final del día lo que queremos es incluir, sumar, es multiplicar para poder tener garantía de triunfo, pero todavía no se han decidido esos temas", indicó.

En tanto Faustino Álvarez Hernández reconoció que la opinión de Quirino Ordaz Coppel pesa a la hora de elegir quien contenderá por el PRI para ir por la Gubernatura.

--¿El candidato del PRI lo va a elegir el Gobernador?

"Son los priistas los que lo eligen, y el primer priista se llama Quirino Ordaz Coppel, pero hay un instituto político que lo comanda y lo lidera Jesús Valdés Palazuelos y hay un proceso comisión interna, en el Estado y en cada uno de los Municipios y serán ellos quienes tomarán, en base a los lineamientos que emane la convocatoria, cómo será el tipo de elección".

--¿Pero si pesa la opinión del priista más fuerte que tienen?

"Por supuesto que sí, no hay que equivocarnos, todos tenemos que estar agarrados de la mano en este proceso político, porque la situación no está nada fácil eh, es una complejidad en estos momentos donde la gente cree más en las personas que en los partidos, la prueba está, en que hubo un cambio, y la gente no cree que en Sinaloa realmente que ese cambio es mejor".