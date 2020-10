Primer tráiler de la temporada 4 de 'The Crown': se conocen Lady Di y Margaret Thatcher

El 15 de noviembre llega la nueva y esperada temporada 4 de 'The Crown', la serie sobre la realeza británica que se introducirá en el periodo de Lady Di en la corona, citó antena3.com.

Emma Corrin ha sido la elegida para interpretar a la princesa Diana de Gales mientras que Gillian Anderson se unirá como Margaret Thatcher.

En esta temporada, que se ambienta a finales de los 70, Olivia Colman se prepara para despedirse de su papel como la reina Isabel II (cuyo testigo recogerá Imelda Staunton) y contará el romance de Diana y el príncipe Carlos y el "cuento de hadas" de la pareja y su boda, uno de los eventos más populares y recordados del Reino Unido.

La temporada tendrá 10 episodios y retomarán también sus papeles Tobias Menzies, Helena Bonham Carter y Olivia Colman.

