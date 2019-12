Primeras críticas de El ascenso de Skywalker califican a la cinta como el broche de oro de la franquicia

No todos los comentarios apuntan que el cierre de la novena entrega de Star Wars sea tan redondo

Sinembargo.MX

MADRID._ Con el estreno de Star Wars: El ascenso de Skywalker cada vez más cerca, ya hay afortunados que han podido ver el noveno episodio de la saga galáctica iniciada en 1977. Y, según las primeras impresiones, “J.J. Abrams lo borda” con una película que pone el broche de oro a la franquicia de Lucasfilm.

Así lo comenta Peter Sciretta, de Slashfilm, que afirma que Abrams da en el clavo con sus ideas para este noveno episodio: “Es capaz de hacer un arco cohesionado a esta trilogía que, además, se siente como un final que encaja para toda la saga. Estoy emocionalmente agotado, los fans de Star Wars estarán muy felices”.

Por su parte, Rob Keyes, de Screen Rant, señala que El ascenso de Skywalker es “un final inmensamente satisfactorio y masivo para la saga”.

“De alguna manera hace alusión a asuntos, personajes problemáticos y a las preguntas que quedaron sin respuesta en El despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi”.

Brando Davis, de ComicBook, aprovecha para citar a Luke Skywalker y explicar así su impresión sobre Star Wars 9: “No va a ir de la forma en la que piensas”.

También el historietista Rob Liefeld destaca El ascenso de Skywalker como “la paja definitiva del fanboy”.

“Daisy Ridley es tan carismática como nadie en pantalla, se carga sobre sus hombros todo el peso del capítulo final hasta una nueva altura”, señala en relación al papel de Rey en la película.

"Acción, aventura -¡y respuesta!- humor, corazón, amor y coraje", apunta Erik Davis, de Fandango. "Me he pasado toda la segunda parte con los ojos llenos de lágrimas. Una froma maravillosa de acabar la historia de la familia. Sywalker", sentencia.

Eso sí, no todos los que ya han visto la película están tan de acuerdo con que su cierre sea tan redondo. Es el caso de Kristian Harloff, de The Schmoedown:

“Hay algunas cosas que me sigo preguntando si eran necesarias, aunque es un final muy satisfactorio para esta nueva trilogía”.

Algo parecido opina Germain Lussier, de Gizmodo: “Star Wars: El ascenso de Skywalker es todo lo que querrías y más, algo que no creo que sea necesariamente bueno. Hay partes que me encantaron, otras que no, y salgo de la sala de cine con bastantes conflictos sobre la película”.

Más allá va Mike Ryan, de Uproxx, que critica especialmente la primera mitad de la película: “Es la Star Wars más complicada. Hay mucho que me ha gustado, pero la primera mitad está tan empantanada con la exposición, la nueva trama y nuevos argumentos, que da la impresión de que deberían haber sido tres películas y no una”.