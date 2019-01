Primero eran 25 soldados. Salía poca gasolina. La fuga creció. Llegaron cientos del pueblo…

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que los 25 soldados de una base de operaciones fueron los primeros en detectar la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo, y en querer detener a la gente, por lo que pidieron refuerzos

Ante dicho llamado, continuó, llegaron otras dos bases de operaciones conformadas por 30 hombres cada una, y personal de Gendarmería y Policía Militar.

“Hay videos donde se observa cómo están intentando que la gente se retire del área y no hacen ningún caso. Posteriormente, llega Ejército, así como una gran cantidad de efectivos con la misión principal de ayudar a los que habían resultado heridos de esta trágica acción. Los primeros que son rebasados son los 25 elementos”, narró en conferencia de prensa la tarde de este domingo.

Antes de la explosión de la toma clandestina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, era una pequeña fuga. Había apenas 25 elementos del Ejército mexicano.

Pero la fuga se convirtió en una fuente –como se ve en las imágenes de los primeros videos– que alcanzaba hasta 7 metros de combustible de alto octanaje, es decir, sumamente explosivo.

Al mismo tiempo, empezaron a llegar por cientos los pobladores. Con garrafas, se bañaron en combustible. “Eran entre 600 y 800 personas”, según dijeron a SinEmbargo los mismos pobladores. Los soldados, que habían alertado a los primeros, ya no pudieron contener la ola humana.

Como ya se mencionó tanto en días pasados como en la relatoría, nuestro personal, 25 elementos de una base de operaciones, que le tocaba la responsabilidad en esa parte del ducto para hacer los patrullamientos son los primeros que identifican la toma clandestina. También ya se mencionó que salía muy poco combustible, lo mostramos en fotografías, que comienza a subir la cantidad de hidrocarburos. Conforme va aumentando, va informando la base de operaciones. Era una toma sí localizada, no de gran consideración. Fue aumentando hasta llegar a seis o siete metros de altura”, relató Luis Cresencio Sandoval en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció que los 25 soldados fueron los primeros en querer detener a la gente, por lo que pidieron refuerzos. Ante dicho llamado, continuó, llegaron otras dos bases de operaciones conformadas por 30 hombres cada una, y personal de Gendarmería y Policía Militar.

“Hay videos donde se observa cómo están intentando que la gente se retire del área y no hacen ningún caso. Posteriormente, llega Ejército, así como una gran cantidad de efectivos con la misión principal de ayudar a los que habían resultado heridos de esta trágica acción. Los primeros que son rebasados son los 25 elementos“, narró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, detalló que cuando llegó la base de operaciones, había pocas personas, entre 50 y 80 que observaban la toma. “No que habían hecho ellos la toma, es una toma vieja. No la habían hecho ellos, pero estaban ahí”, aclaró.

El General contó que al incrementar el volumen del hidrocarburo que salía de la toma, se juntó la mayor cantidad de personas, que llegó a 600 u 800. “El oficial con los 25 elementos tratan de contener y no logran, son rebasados. A las 17:00 horas llegan los relevos y todavía a esa hora se ve en los videos cómo están pidiendo que se retiren. De todos modos ya fue imposible detenerlos porque ya estaban sobre la toma”, indicó.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, precisó que durante su estancia en Aguascalientes el viernes pasado, el Secretario de la Defensa Nacional le habló para comunicarle todos los pormenores de la explosión, situación que lo llevó a decidir viajar a Tlahuelilpan.

“Desde el primer momento no hubo ninguna contradicción. Estoy en Aguascalientes, hablo con el Secretario de la Defensa, me manda videos y tomo incluso la decisión de escribir en Twitter y en Facebook un mensaje ordenando a todo el Gobierno auxiliar a la población de inmediato y a partir de ahí continúo dándole seguimiento a la tragedia y me traslado al lugar. Durante todo el camino recibí información. Estaría bien que se precisara, para que no quede duda, yo sostengo de manera responsable que fue correcta la actuación del Ejército”, defendió.

LA CIFRA DE VÍCTIMAS SUBE

El doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud federal, informó esta tarde de domingo que fallecieron seis personas más en las últimas horas, por lo que ya suman 85 las víctimas fatales por la explosión de una toma clandestina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo. Además, precisó que otras 58 continúan recibiendo atención médica en diversos nosocomios y que dos pacientes fueron dados de alta. Un niño, reveló, fue enviado a la ciudad de Galveston, Texas, para ser atendido.

Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, aseguró que esta tragedia enseñó a ser más conscientes y agradeció al Presidente su apoyo desde que se registraron los hechos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su Gobierno se compromete a apoyar a las familias de las víctimas. “Nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Pésame permanente. No vamos a olvidar esta tremenda tragedia y como compromiso, el apoyar a los familiares de las víctimas en todo lo que necesiten; la atención a los enfermos; seguir luchando para salvarlos y continuar con la investigación para fincar responsabilidades”.

El mandatario habló sobre los de los apoyos a la población. “Estamos obligados a hacerlo, independientemente del proceso legal, por razones humanitarias los dos gobiernos. Esto no está a discusión, todo el apoyo”. Aseguró que seguirán pendientes de que no haya más tomas clandestinas, ya que hay miles en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Vamos a lograr esto con el apoyo de los ciudadanos para ir aislando a los que han hecho de esto una actividad riesgosa, inhumana, un lucro. Estamos hablando de un robo a la Nación de alrededor de 65 mil millones de pesos al año”.

El Fiscal General Alejandro Gertz Manero, dijo el Presidente, no estará ya en las conferencias matutinas. Informará sobre los hechos, pero desde la Fiscalía. Argumentó la autonomía. Afirmó que ya no habrá consigna para encubrir delincuentes o tolerar la corrupción. “No va a haber simulación ni en este caso ni en ningún otro”, aseveró López Obrador desde Palacio Nacional.

El Gobernador de Hidalgo dijo en la conferencia: “Actuamos siempre en estricto apego a la ley, cada orden de Gobierno lo hizo. […] El Gobierno de Hidalgo echó mano de todos los recursos disponibles y recibimos el apoyo de los estados vecinos, como el Estado de México y la capital del país. Ayudaremos con todos los gastos médicos, funerarios, féretros, traslados. Ayudaremos en las investigaciones”, afirmó Fayad.

“Sólo tres menores van a ser trasladados al Hospital Shriners, debido a que hay que contemplar muchas características. Los médicos necesitan que sean menores de 18 años. Otra condición fundamental es que la estabilización que tienen que valorar sus médicos no se hace por los médicos de los hospitales, sino unos especializados. Deben estar estables porque el mismo traslado es un riesgo. Tienen que aguantar un vuelo de Toluca a Houston y luego a Galveston”, añadió.

Además, señaló que esta misma noche serán trasladados otros dos pacientes a la Unión Americana. “Contamos con 54 muestras genéticas que nos han proporcionado las familias de las personas. Hasta el momento contamos con 65 carpetas de investigación, porque cada una representa a las familias que han recurrido a las autoridades porque no encuentran a sus seres queridos”, añadió.

El Gobernador dijo que a partir de hoy se trabajará con las muestras genéticas para identificar a las víctimas, proceso que podría tardar meses. También aseveró que el Gobierno de la República está dispuesto a trasladar los restos hallados en el lugar de los hechos hacia otros países, a fin de que puedan recibir el tratamiento adecuado.

“No habrá ninguna información a través de nadie que no sean las instituciones correspondientes. Haremos un gran trabajo con las familias para reconocer a las víctimas”, apuntó. “Erradicar este problema implica trabajar de la misma tarea en la que atendimos la emergencia, por eso ofrecemos nuestro apoyo al Gobierno federal para evitar futuras tragedias. Prestaremos las instalaciones para trabajar un programa de apoyo”.