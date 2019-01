Primero gritos, sirenas; Luego silencio. Hospitales. A reconocer cuerpos. Desaparecidos. El dolor

En el Centro Cultural de Tlahuelilpan, sobre los vidrios del edificio con remates coloniales, se han pegado listas sobre las personas que son atendidas, pero también de quienes están desaparecidos o no están identificados. Sin embargo, todos sospechan que están en la peor de las listas posibles: la de aquellos que quedaron carbonizados. Eran los que se habían acercado más a la fuga del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Los que llenaban bidones y cubetas con producto robado.

Tula, Hidalgo, 19 de enero (SinEmbargo).– De la explosión y sirenas al silencio. Una fila de ambulancias entró al Hospital General Tula ayer por la noche. Hoy por la tarde, la mayoría ha sido trasladada a nosocomios de la capital del país y del Estado de México.

Sólo quedan los menos graves, según él área de recepción.

A unos pasos del hospital, está la Funeraria “El Ángel”, que recibió este mediodía a al menos 40 cuerpos calcinados trasladados en camionetas desde Tlahuelilpan, epicentro del accidente.

Los peritos y miembros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Hidalgo, sentados en una de las entradas, se niegan a hablar.

Adentro, familiares desesperados intentan reconocer a su desaparecido, para poder por fin llevárselo. Algunos están irreconocibles.

A un joven quemado lo reconocieron por la esclava que traía, contó Jorge, de la funeraria Tepeyac.

En ese mismo espacio cultural se colocaron mesas para que la gente coma. Las familias que se amontonan en busca de información, se sientan por algo de arroz, frijoles, guisados. La autoridades están usando ese punto de convergencia para dar la información disponible y ofrecer, además, traslados a hospitales.

En el centro de Tlahuelilpan, Hidalgo, la información de desaparecidos y nuevos fallecidos por la explosión en el ducto Tuxpan-Tula se concentra en el Centro Cultural Regional.

Una pantalla blanca proyecta el nombre, edad, origen y descripción de 71 desaparecidos (a las 14 horas del sábado).

Juan Briones y Martha Vaca pasaron la noche afuera del centro cultural en espera de saber sobre su hijo Jaime, de 34 años. Ya ubicaron su nombre en la lista de desaparecidos.

No han dormido.

Les dijeron ayer que los cuerpos estaban adentro. La gente, desesperada, dio el portazo. No estaban. Hasta hoy supieron que aún ni siquiera los habían recogido del área de la explosión, donde por la mañana aún había cadáveres regados a lado de garrafones y un impregnante olor a gasolina.

Jaime y su hermano estaban juntos ayer, manejando por carretera. Vieron mucha gente con garrafones ir rumbo a la toma clandestina.

“Se les hizo fácil agarrar el garrafón de agua de la cajuela e ir”, aseguró Juan sobre sus hijos.

“No nos dan una explicación”, dijo su madre Martha. Ella espera que su hijo esté entre los desmayados que se llevaron a hospitales de la Ciudad de México. En el regional de Tula no está. Y a la funeraria “El ángel” no han ido.

En entrevista con SinEmbargo, el Presidente Municipal Juan Pedro Cruz Frías aseguró que el municipio no cuenta con muchos recursos, pero están apoyando con comida.

A lado del centro cultural y el Palacio Municipal hay mesas y sillas, el refugio de pobladores mientras comen arroz, chicharrón, consomé, agua de jamaica.

Ya habló con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estuvo con nosotros en la madrugada. Respaldó el apoyo al municipio”, dijo.

A las cinco de la tarde se reunirán de nuevo en mesa de trabajo con el gabinete federal. También, agregó, están recibiendo apoyo de municipios vecinos como Huasca.

“No puede ser que Pemex no haya deshabilitado la toma clandestina en el ducto”, acusó el Edil.

De los más de 70 heridos reconoció que “no es muy alentador” lo que le informan sobre las heridas de quemaduras externas e internas. Un funcionario de la SEGOB le comentó que las autoridades de salud estiman que sólo sobrevivirán un 15 por ciento.

El DIF local está proporcionando apoyo psicológico y funerario. Una de las trabajadoras públicas dijo que solo una persona en la noche de ayer lo ha solicitado, porque antes deben liberar al cuerpo ante el ministerio público y obtener el certificado de defunción.

El apoyo, totalmente gratuito, es para el traslado de cuerpos. “Aquí acostumbran a velarlos en casa. En funerarias es complicado por la alta demanda y el cupo”, afirmó la trabajadora del DIF.

Miriam Ortiz lloraba recargada en un poste afuera del centro cultural. No encuentra a su hija Jazmín de 24 años que estaba en la toma clandestina con su yerno.

“Pregunto a cada rato si está en un hospital y me dicen que no”, afirmó.

Le han recomendado ir a Mixquiahuala para dejar sangre y se reconozca por ADN. “A César su esposa lo reconoció por los anillos”, le comentó una mujer.

Miriam no quiere.

“Siento que mi hija todavía está viva”, contestó.

LOS POBLADORES FUERON ALERTADOS: FAYAD

El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reportó esta mañana desde Palacio Nacional que eran 66 los muertos del estallido del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y 76 heridos. Y hay gente debatiéndose entre la vida y la muerte. Calificó como “gran tragedia” lo sucedido. El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de la explosión; ofreció atención para los heridos y hablar con transparencia de los hechos.

El ducto que fue picado, dijeron, es muy importante. Los pobladores, señaló el mandatario de la entidad, fueron alertados por las Fuerzas Armadas. “No hizo caso”. Cuando sobrevino la explosión, agarró a la gente bañada en combustible. En eso mismo coincidieron los funcionarios federales y el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La actitud, la acción del Ejército fue correcta y diría yo que oportuna. No es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden, aún explicando sobre los riesgos. Hay constancia de cómo se enfrenta a la población”, dijo el Jefe del Ejecutivo. “La gente llegó a estas prácticas [robo de combustible] porque no se les dieron opciones. Nunca se pensó en un plan para atender a la gente que ya estaba participando en estas actividades”.

“Estamos consternados por estos hechos por esta tragedia y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de la víctimas, informarles que todo el Gobierno está con ellos, que de manera sincera nos entristece lo sucedido”, manifestó López Obrador en la conferencia de esta mañana de sábado. “También transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales, que se está buscando salvar vidas, que eso es ahora lo más importante, el que no se presenten más decesos”.

Omar Fayad señaló que alrededor de las 16:50, el personal de Pemex informa de una perforación ilegal en un ducto, por lo que las Fuerzas Armadas acuden y después de las 17:00 horas llegan al sitio, el ducto que va de Tuxpan a Tula e intentan persuadir a las personas para que se retiren del lugar”.

“Por la presión del ducto, éste empieza a soltar hidrocarburo en grandes proporciones. Las Fuerzas Armadas pidieron que se retiraran del lugar. Sin embargo, no hicieron caso. Después de las 18:00 horas se nos informa de la explosión, que el fuego consumía todo lo que estaba a su alrededor. Inmediatamente después hice contacto con el Secretario Alfonso Durazo y con el mando de la Sedena para poner en marcha el Plan DNIII”.

“Estuvimos atendiendo este incidente en todos sus aspectos, haciendo un diagnóstico de qué es lo que había ocurrido. El saldo desafortunadamente es bastante triste para el estado de Hidalgo. El saldo que tenemos hasta unos minutos antes de entrar a esta reunión es de 66 personal fallecidas y 76 heridas. Se resguardó y aseguró el sitio para poder atender a los heridos y rescatar a los fallecidos. Se hicieron siete grupos de trabajo. Se definieron los centros de atención a los heridos”, añadió el Gobernador.

“Ante este lamentable suceso, la forma de respetar la memoria de las víctimas será con la verdad para que se dé a conocer oportunamente todo lo que se revele. La investigación estará a cargo de Petróleos Mexicanos, la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo”, dijo Fayad.

“Nosotros no vamos a enfrentar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esto no es un asunto policiaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas, por eso se agravó la situación en el país. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente. Tenemos la convicción de que el pueblo es honesto y que si ha llegado a estas prácticas, es porque se le abandonó. Hay millones de pobres en el país, gente que ni siquiera tiene para lo indispensable”, subrayó el Presidente.

“Desgraciadamente esto se repite en todo el país, por donde pasan los ductos. Es un problema grave. Se da en Veracruz, en Hidalgo, Puebla, el Estado de México, hasta cerca de la terminal de Azcapotzalco en la propia ciudad, lo que vimos hasta hace dos días en una bodega. Es general, la gente de los pueblos de México de toda la región petrolera y por donde pasan los ductos, sabe de lo que estamos hablando, por eso tengo información”, señaló.