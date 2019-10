Primero que publiquen Ley Bonilla, para despuÃ©s impugnarla y que SCJN resuelva: AMLO

Primero que publiquen Ley Bonilla, para después impugnarla y que SCJN resuelva: AMLO

Noroeste / Redacción

15/10/2019 | 09:12 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este martes 15 de octubre sobre la consulta para extender de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional dijo que primero tendría que publicarse la reforma que aprobó el Congreso estatal, llamada "Ley Bonilla", para después impugnarla y dejar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre el caso.

Desde Palacio Nacional, el político tabasqueño señaló que algunos legisladores bajacalifornianos argumentaron que la "Ley Bonilla" no se ha publicado "porque no la encontraban, que se traspapeló".

López Obrador pidió recordar que, antes, los gobernadores eran designados por dedazo y que ahora parece que hay "una epidemia, no de dengue, sino de amnesia colectiva".

"¿Se acuerdan de las concertacesiones? […] Precisamente en Baja California", abundó el presidente sobre el término que se popularizó en los década de los 90 del Siglo pasado, tras la elección para gobernador en Guanajuato, cuando Ramón Aguirre Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue señalado por ganar con fraude.

Entonces hubo movilizaciones y actos de desobediencia civil por parte de la oposición, encabezada por el candidato perdedor Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), lo que obligó al triunfador a renunciar y se designó como sustituto al panista Carlos Medina Plascencia.

López Obrador recordó, además, que en la misma década hubo elecciones en la que compitió el régimen contra "un partido opositor" en Baja California y Michoacán, y fue en la segunda entidad, según dijo, donde "no se metió el acelerador del fraude y ganó el [candidato] opositor".

"No estoy diciendo que no haya ganado [Ernesto Riffo Appel], sino que hubo línea para no aplastar con el fraude. En cambio, en Michoacán, la decisión fue aplastar", insistió el presidente.

López Obrador dijo que para poder notar que ahora es distinto, se tiene explicar cómo era antes. Dijo que para su Gobierno lo importante es que haya un Estado de Derecho, que el Poder Ejecutivo no sea el poder de los poderes y que debe prevalecer la democracia.

En el caso de Baja California, dijo el político tabasqueño, van a encontrar la ley que se les "traspapeló" y la van a tener que publicar.

"Además, pienso, esto lo deben de saber los constitucionalistas […] ¿Qué pasa si no se publica? No entra en vigor y entonces no pueden haber cinco años […] de modo que hay que esperar a que se termine con este proceso", indicó el mandatario.

El presidente explicó que la publicación de la llamada "Ley Bonilla" no le corresponde al Gobierno federal, pero los que aprobaron esa reforma pueden admitir que se equivocaron.

"No meternos nosotros, eso es lo que quisieran los conservadores, porque a eso estaban acostumbrados, a ver cuál es la línea. Están sorprendidos […] pensaron que íbamos a seguir con más de lo mismo", señaló.

Afirmó que su Gobierno es un cambio pacífico, sin violencia, pero radical.