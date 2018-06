¿Privatizaron el agua mientras gritábamos gol? - Noroeste

VOCES DESDE NOTICIERO NOROESTE

¿Privatizaron el agua mientras gritábamos gol?

El 5 de junio, el presidente de la República Enrique Peña Nieto aprobó la modificación a 10 decretos que permiten concesionar el agua de 300 cuencas del país a particulares

Gabriel Mercado / Janeth Aldecoa

Janeth Aldecoa

CULIACÁN._ No fue durante el Mundial de Futbol, pero sí en plena efervescencia política, y en el marco del Día Mundial del Medio A, el 5 de junio, cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aprobó la modificación a 10 decretos que permiten concesionar el agua de 300 cuencas del país a particulares.

El director de la Alianza Ambientalista Sinaloense, Joel Retamoza López, señaló que esta medida tiene como antecedente una iniciativa presentada en 2015 por el entonces titular de la Conagua, David Korenfeld, para la modificación de la Ley del agua.

“En ese momento hubo discusiones en el sentido de que la iniciativa privatizaría el agua y que perjudicaría a gran parte del país. Lo impulsaba además Jesús Reyes Heroles, quien fungió como director de Pemex y fue uno de los iniciadores de la privatización de los hidrocarburos, por eso al intervenir en el proceso, se vio la marca de la privatización del agua y ahora, en este año, en ese Consejo consultivo ha sido uno de los grandes impulsores para que haya reservas de agua”, señaló.

Joel Retamoza, director de la Alianza Ambientalista Sinaloens.

Peña Nieto utilizó la medida de decreto, evitando así la discusión del tema en el Congreso de la Unión. Sin embargo, desde 1940 existen zonas de veda en el país, por lo que la Comisión Nacional del Agua no entrega concesiones para extraer líquido porque pone en riesgo el consumo humano. Ahora, con los nuevos decretos denominados Reservas de agua se suprimen las vedas.

“Esto da oportunidad a los gobiernos estatales para que puedan asumir nuevas concesiones del agua, lo que permite que estos gobiernos puedan concesionar esa agua a particulares. Estas nuevas concesiones pasarían a los operadores de agua o a empresas privadas que puedan manejar estas aguas”, comentó Retamoza López.

Actualmente, señaló, esto ocurre en Saltillo, Puebla y Veracruz. El agua potable está en manos de la iniciativa privada.

“Con esos decretos se les da más posibilidades como para que se puedan concesionar esas aguas porque se quita el candado de lo que se tenía como veda”.

Sinaloa utiliza el 94 por ciento del agua para la agricultura. Apenas un cinco por ciento es para consumo humano y el uno por ciento restante es para industria.

Entidades afectadas

Retamoza López ejemplificó el caso del trasvase del agua del Valle de Mexicali. Recordó que ciudadanos se opusieron al funcionamiento de la empresa cervecera estadounidense, Constelation Brands, principalmente por la afectación a la tribu Yaqui.

Otro caso, dijo, es el de los pueblos indígenas mazahuas, en el Estado de México, que también les ha ocasionado que tengan sequías por el proyecto Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México.

“Ahora, con lo que se piensa que habrá oportunidad de que estas reservas de agua sean utilizadas para extraer gas natural, se utilicen en la minería o para grandes desarrollos inmobiliarios o turísticos, en contra del consumo humano y del flujo ecológico”, dijo.

Empresas que requieren grandes cantidades de agua

Señaló que las empresas refresqueras utilizan 2.4 litros de agua para producir un litro de refresco, mientras que las empresas cerveceras utilizan 2.6 litros de agua para producir un litro de cerveza, por lo que este giro empresarial será de los grandes demandantes del agua.

“Por eso se piensa que esas reservas están pensadas para un desarrollo económico”.

Retamoza López recordó que desde el 2010 se declaró que el agua era un derecho humano, y fue en 2015 cuando se incorporó a la Constitución mexicana.

“Es decir, que no es una necesidad ni una mercancía. Todos los humanos en este planeta, según la ONU, tenemos derecho a tener un agua limpia, en buenas condiciones; sin embargo, a la hora de ver todo este proceso de las reservas de agua, donde vemos las presiones de la agricultura, de la industria, vemos prioridad en la utilización de esta agua”.

“Sin embargo nos venden la idea de que estas reservas del agua serán a 50 años porque se tiene calculado que en 50 años seremos más de 18 millones de mexicanos y que necesitamos esa agua, y que con la finalidad de mantener las áreas naturales protegidas, también se está haciendo ese proyecto, sin embargo en la práctica se ve que esto puede ser utilizado para otras cosas”, comentó.

¿Qué hacer?

México se encuentra organizado por 13 cuencas hidrológicas. Sinaloa pertenece a la Pacífico-Norte. Cada una de esas administraciones del agua tiene consejos consultivos o consejos de cuencas, donde existe participación ciudadana.

Sin embargo, estos decretos como los aprobados por la Presidencia de la República debieron tener una consulta a través de esos consejos consultivos.

“(…) Pero resulta que esos consejos consultivos no sesionan, no tienen las reuniones que deben tener o hay personas que están muy allegadas a la cuestión de los usos del agua, de manera que no hay una cuestión crítica de lo que está sucediendo”.

Retamoza López señaló que es el Ejecutivo el que puede revocar este tipo de decretos, sin embargo llamó a la sociedad a organizarse para que este tipo de actos se vigilen y no se repitan en México.

Reservas de agua en México

Joel Retamoza López, experto en temas ambientales, recordó que la geografía de México integra grandes reservas de agua hacia el sureste del país. Cuentan con el 12 por ciento de presión del agua.

“Las reservas del agua prácticamente están en esas zonas de Veracruz, Chiapas, Tabasco; es donde tenemos los recursos naturales, las reservas de agua y en un problema de crisis mundial es a donde se tendría que recurrir, en el caso de México”, consideró.

“También en Brasil, en el Amazonas; o en Uruguay central, ahí tenemos esas reservas de agua todavía en América. En caso de una crisis se tendría que acudir a esa utilización, sobre todo las empresas refresqueras, su materia prima es el agua”, advirtió.