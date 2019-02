Probablemente en MÃ©xico hay mayor cantidad de partidos competitivos que en EspaÃ±a o Inglaterra: Gerardo Martino

Probablemente en México hay mayor cantidad de partidos competitivos que en España o Inglaterra: Gerardo Martino

El seleccionador nacional no ve mal que jugadores mexicanos regresen de Europa para firmar en la Liga MX o la MLS

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, no ve mal el hecho que jugadores decidan abandonar el futbol de Europa para firmar con equipos de la MLS o Liga MX, pues considera que en estas ligas puede haber más competencia en comparación al Viejo Continente.

“Evidentemente valoramos a los que juegan en las Ligas más importantes del mundo, pero también valoramos que tengan continuidad y en ese sentido, no es un problema que Carlos Vela, Miguel Layún o Marco Fabián vengan a jugar a México o a Estados Unidos. Probablemente en México o Estados Unidos hay mayor cantidad de partidos competitivos que en España o Inglaterra. Probablemente compitan con mayor exigencia en un año en la Liga Mexicana o en Estados Unidos que en las principales Ligas de Europa”, declaró en conferencia de prensa al finalizar su primer microciclo, agregando también que podrá llamar elementos para verlos, más allá de los minutos en sus clubes.

“No es una cuestión de respetar jerarquía, sino que simplemente hay casos de futbolistas que a lo mejor como entrenadores valoramos muchos y necesitamos dentro de la Selección. Puede haber jugadores que sean convocados y no estén jugando, pero normalmente vendrán los que estén jugando y otros los que tengan probada su rendimiento en la Selección. No puedo asegurar que todos los vengan estén jugando 90 minutos cada fin de semana”, comentó.

Martino aclaró que en el reciente viaje que hizo a Estados Unidos tuvo la oportunidad de reunirse con Carlos Vela, Giovani y Jonathan Dos Santos, sin embargo, aseguró que no significa que estarán en su primera convocatoria para encarar los partidos amistosos de marzo.

“Con Jonathan lo pude hacer acá, al mismo café que fui con Carlos, también fui con Gio, pero más tarde, sólo que ya no había cámaras. No había nada que esconder y simplemente charlamos, intercambiamos opiniones, conocí su idea y el hecho de reunirme no quiere decir que automáticamente están convocados. Entendiendo que la lista salga por ahí del 10 de marzo no creo hacerla antes de la convocatoria de marzo, por lo que es probable que hable con ellos por teléfono. Considero muy positivo haberme juntado con tres de varios de los futbolistas que tenemos en el exterior”, señaló.

Martino repetirá los ejercicios que se trabajaron esta semana para marzo, cuando pueda convocar a los jugadores que militan en el exterior, a los que les hará llegar material de las prácticas de estos días para tratar de acortar las distancias.