Problema del IPES es el rezago histÃ³rico, seÃ±ala el Gobernador Quirino Ordaz Coppel

DICE GOBERNADOR

Problema del IPES es el rezago histórico, señala el Gobernador Quirino Ordaz Coppel

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel expuso que su administración heredó deudas a corto plazo, además del rezago en el Instituto de Pensiones lo que ha provocado no ponerse al corriente

Karen Bravo

El problema del Instituto de Pensiones es el rezago histórico que arrastra y que nació desfasado, señaló el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El mandatario estatal fue cuestionado por Noroeste respecto a que durante el 2017, su administración no enteró 95 millones 139 mil 472 pesos, según una revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado.

Aseguró el Gobernador que la deuda se irá cubriendo, pero lo preocupante es el rezago heredado del sexenio de Mario López Valdez.

"Traemos un desfasamiento de muchos años que no son esos 80 ó 95, son más de mil millones de pesos que se deben ahí pero porque nació con una voluntad de la Secretaría de Hacienda que no cumplió", expuso el mandatario.

Aunado al rezago en el Instituto de Pensiones, el Gobierno del Estado también heredó deuda a corto plazo con proveedores lo que le ha entorpecido que puedan ponerse al corriente con el Ipes, abundó el Gobernador.

"Hemos tenido que ir atendiendo ese rezago donde está integrado el de pensiones e ir buscando una planeación para poder combatir ese rezago tan importante".

Según el mismo informe de la ASE, el Gobierno de Quirino solamente enteró las aportaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2017 por una suma de 15 millones 926 mil 892 pesos, pero lo hizo hasta el ejercicio 2018, lo que derivó en una observación por parte de la Auditoría.

- Pero el hecho de que en 2017 no hayan enterado...

Eso se va a poner al día, al corriente, eso no me preocupa, me preocupa el rezago sobre todo.

De acuerdo con información emitida por la Auditoría Superior del Estado, actualmente el Ipes cuenta con un déficit de 1 mil 359 millones 952 mil 378 pesos.

PENDIENTES

Recursos que no se entregaron desglosado por año según la Auditoría Superior del Estado

2012//148 millones 997 mil 995

2013//273 millones 654 mil 346

2014//231 millones 611 mil 315

2015// 335 millones 923 mil 367

2016// 361 millones 246 mil 632