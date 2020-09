Procesión de Nuestra Señora del Rosario se realizará en caravana

La imagen de la virgen recorrerá las calles de El Rosario pero sin gente a pie detrás, debido a la pandemia

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El párroco del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, Porfirio Langarica Escobedo, anunció que la venerada imagen recorrerá las calles de la ciudad como es tradición, pero en vehículos para evitar conglomeraciones, como lo marcan Protección Civil y el sector salud por la pandemia de Covid-19.

El sacerdote dio más detalles de los cambios, luego de que el Patronato de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, dio a conocer que la solemnidad será virtual, es decir, transmitida por las diferentes redes sociales.

"La virgen va a salir en su recorrido por las calles de la ciudad, sin gente que vaya detrás, en todo caso quien se quiera unir va a ser en carros. No se puede hacer cargando a pie", aseguró.

Detalló que la romería se llevará a cabo por las calles y en el horario en que tradicionalmente se realiza año con año.

La fiesta religiosa, dijo, iniciará el 25 de septiembre con el novenario, y la solemnidad tendrá lugar el primer domingo de octubre, que este año será el día de San Francisco de Asís.

"No queremos poner en riesgo a nadie, es un año para todos muy difícil, la iglesia va a prescindir de esas fiestas que son muy tradicionales y tan hermosas, y pues tendremos que hacerlo de forma virtual", reconoció.

Sobre las misas, informó que se permitirá el acceso siguiendo los protocolos permitidos, es decir el 50 por ciento de los lugares, y el uso obligatorio de cubrebocas.

Langarica Escobedo dijo que no se reservarán los lugares como en otras celebraciones, por lo que conforme lleguen los fieles se irán ocupando los lugares.

"Las primeras 100 personas que lleguen son las que van a estar dentro del templo participando de la santa misa".

Negó también que se realicen las peregrinaciones que se venían realizando durante el novenario, para evitar que haya riesgo de contagios.

El único evento que se realizará presencial será la representación de los Misterios del Rosario por las calles, cuidando las medidas del distanciamiento social y uso de cubrebocas.

Ante el Covid-19, no habrá peregrinaciones a pie

Ante el interés de peregrinos "foráneos" de caminar hasta el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, el párroco Porfirio Langarica Escobedo descartó que se permitan peregrinaciones a pie hasta el templo.

El sacerdote manifestó que la medida se debe al cuidado de los fieles para que no se expongan ante el riesgo de contagio que representa la aglomeración de personas por la pandemia del Covid-19.

Tal es el caso de la peregrinación procedente de la parroquia de San José, sindicatura de Agua Verde, que desde hace varios años camina alrededor de 21 kilómetros, hasta llegar a la hora de las mañanitas.

"Yo hablé con el padre, le dije que no iba a haber procesiones, por lo que hablaría con los feligreses para decirles que no iba a ser posible este año y que no traten de venir en grupos porque no se les va a recibir", dijo.

Comentó que la decisión fue tomada por las autoridades clericales y de salud por la seguridad de las familias.

No obstante, señaló que si se lleva a cabo en vehículos, no habrá ningún inconveniente para realizar la peregrinación.