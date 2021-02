Proceso para municipalizar Eldorado no tiene sustento jurídico: Alcalde de Culiacán

El mandatario municipal explicó que no está en contra de municipalizar a Eldorado, pero sí en la forma en la que el Legislativo está llevando a cabo el proceso

Belem Angulo

CULIACÁN._ La municipalización de la sindicatura Eldorado carece de un argumento jurídico ya que el expediente presentado ante el Congreso de Sinaloa tiene casi una década de antigüedad, informó el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

El Presidente Municipal explicó que no está en contra de municipalizar a Eldorado, pero sí en la forma en la que el Legislativo está llevando a cabo el proceso.

“Yo no me estoy oponiendo a que se municipalice, estoy en desacuerdo con que no hagan las cosas correctamente los diputados y diputadas, y engañen a la gente. ¿Cómo crees tú que los alcaldes de todo el estado vayan a votar por un documento frívolo? No tiene bases jurídicas”, dijo.

“Los documentos que nos enviaron para sustentar esa municipalización que pretenden ellos son del año 2011 al 2012, hace 10 años, cuando yo participé a favor de la municipalización por parte de los eldoradenses, pero no como autoridad”.

Estrada Ferreiro agregó que de no actualizarse el expediente, no apoyará la decisión del Legislativo si el Congreso vota a favor de la municipalización.

“Hay procedimientos de acuerdo a la Constitución, o lo cumplen o yo no autorizo nada”, informó.

Uno de los errores que detectó el Alcalde en el expediente es que se contempla a las sindicaturas Baila y Emiliano Zapata en conjunto con Eldorado, pero actualmente solo la sindicatura de Eldorado busca la municipalización.

“Los documentos que están enviando amparan una situación donde contemplaba Baila y se contemplaba también Emiliano Zapata, hoy viene Eldorado solo, obviamente que no es lo mismo”, dijo.