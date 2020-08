Proclama Stase a la planilla roja como vencedora en las elecciones del Sindicato

La comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado detalló que votó el 70 por ciento de la planta laboral; de ellos, el 40 por ciento emitió su sufragio a favor de la planilla liderada por Teresa de Jesús Ochoa Pérez

Antonio Olazábal

27/08/2020 | 11:35 AM

La comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado proclamó a la planilla roja, liderada por Teresa de Jesús Ochoa Pérez, como la ganadora de las elecciones del STASE, mismas que se celebraron del 19 al 21 de agosto.

Mediante un comunicado el sindicato indicó que de 7 mil 390 empleados del Estado, 5 mil 583 salieron a emitir su voto en las pasadas elecciones, lo cual significa que salió a votar el 70 por ciento de la planta laboral del Stase.

En la zona del Centro Norte votaron mil 180 trabajadores de mil 373, en la Centro Sur 665 de 993 y en Culiacán 3 mil 738 de 5 mil 24. 2 mil 248 trabajadores votaron por la planilla roja, lo cual representa un 40.3 por ciento de los votos; la planilla amarilla tuvo mil 617, quedando con un 29 por ciento de los sufragios y de ahí le siguió la rosa con 981, representando el 17.6 por ciento.

ENTRE PUGNAS Y DISPUTAS

El proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo del STASE estuvo llena de pugnas y disputas; en Mazatlán se reprogramó la elección en varias ocasiones, ya que hubo robo de urnas y boletas; por ende, no había condiciones para celebrarse la elección, por lo que se tuvo que realizar días después con la presencia de la Policía Estatal para evitar trifulcas entre planillas.

También Gabriel Chinchillas Elizalde, representante de la planilla amarilla, junto a los líderes de las planillas blanca y azul informaron que impugnarán la elección, ya que acusaron a Gabriel Ballardo Valdez, actual Secretario General, de interferir en el proceso para la renovación del Comité Ejecutivo.

“Vamos a interponer ante la comisión electoral, órgano regulador de este proceso de elección en el STASE 2020, el recurso de impugnación y como consecuencia la nulidad de dicho proceso, argumentando la participación evidente de miembros del Comité Ejecutivo y de Juan Gabriel Ballardo Valdez”, acusó el líder de la planilla amarilla el pasado 24 de agosto.

En respuesta a estos señalamientos, Ballardo Valdez otorgó una entrevista a un medio local en Culiacán, donde dio aval a los resultados de la elección y negó haber interferido en la misma.

"Yo en esta semana de elección me mantuve al margen, me mantuve en mi casa para no incidir en nada. Yo quiero decirles a los trabajadores directamente sobre las acusaciones de compra de votos hacia mi persona algunos compañeros que aspiraron, quiero decirles que mienten, ¿por qué? Porque nunca podrán presentar pruebas porque eso nunca sucedió", sostuvo.