ProducciÃ³n obliga a Pati Chapoy a regresar a Ventaneando, pese a contingencia por coronavirus

Producción obliga a Pati Chapoy a regresar a Ventaneando, pese a contingencia por coronavirus

De acuerdo con un canal de YouTube, la conductora tuvo que regresar al programa por exigencia de los ejecutivos de TV Azteca

Noroeste / Redacción

Hace unos días Pati Chapoy y Pedro Sola sorprendieron a su audiencia haciendo “home office", conduciendo “Ventaneando” desde sus casas a causa de la contingencia que se vive en el mundo por el coronavirus Covid-19.

Días después vimos que el programa conducido por Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda, era nuevamente encabezado por Pati Chapoy, a pesar de que se encuentra en el rango de edad de mayor vulnerabilidad a contraer esta enfermedad, citó vanguardia.com.

Pues el reportero Alejandro Zúñiga informó en su canal de YouTube que Pati Chapoy regresó a trabajar a los foros de TV Azteca de lo más enojada, pues fue obligada a regresar.

Y es que de acuerdo con el periodista, los ejecutivos notaron que el programa no estaba teniendo la calidad de producción que suele tener, por lo que solicitaron a Pati y a Pedrito que regresaran al foro.

“Todo iba bien hasta que le llamaron la atención a Pati Chapoy, le dijeron que el programa estaba bajando de calidad, que no estaban teniendo el ritmo como debe ser, que no estaba funcionando estar en casa, enlazados y le ordenaron regresar a trabajar al estudio, pues el entretenimiento no puede parar“.

A Pati Chapoy y Pedrito Sola no les quedó más remedio que acatar las órdenes de los altos ejecutivos y tuvieron que reintegrarse esta semana a ‘Ventaneando’ desde el foro de la televisora del Ajusco.