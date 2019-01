Productor de The New Pope comparte la primera foto de la segunda serie sobre la Iglesia CatÃ³lica

Productor de The New Pope comparte la primera foto de la segunda serie sobre la Iglesia Católica

Jude Law volverá a colocarse el solideo papal en la segunda producción sobre la Iglesia Católica. Esta nueva entrega no es una secuela de The Young Pope

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ The New Pope, la nueva serie sobre la Iglesia Católica de Paolo Sorrentino tras The Young Pope, muestra su primera imagen oficial. Jude Law vuelve a colocarse el solideo papal, ahora con el acompañamiento de John Malkovich, principal fichaje de esta nueva entrega sobre el mundo de institución eclesiástica moderna.

El director de La gran belleza vuelve a la silla de director para los ocho episodios que componen esta continuación de la aclamada ficción, cuyo rodaje arrancó el pasado mes de noviembre en Italia. De los guiones se encarga el propio cineasta junto a Umberto Contarello y Stefano Bises.

Repiten Javier Cámara, de nuevo como el cardenal Bernardo Gutiérrez, Cécile de France, Silvio Orlando, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, y se unen al reparto Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini. También se ha rumorado con cierta insistencia la presencia en el reparto de Sharon Stone, sin que haya habido comunicación oficial al respecto.

Pocos detalles hay sobre el argumento de The New Pope. Incluso se ha especulado con que el personaje de Law pudiera no ser el de Lenny Belardo, el atormentado pontífice estadounidense, especialmente teniendo en cuenta la ambigüedad del desenlace de The Young Pope. La fotografía, junto con el evidente título, hace pensar en que Malkovich encarnará al relevo que el Vaticano encuentra al anterior.

SKY y HBO están nuevamente detrás de esta serie limitada, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside y coproducida por Haut et Court TV y Mediapro. Fremantle se encargará de la distribución mundial de la producción.