Productores de Escuinapa tiran sus hortalizas por la falta de precio

Los productores indican que el mercado nacional se encuentra saturado, por lo que no pueden comercializar su productor

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Al estar sin precio las hortalizas, productores han tenido que empezar literalmente a tirarlas, mientras que mercados de abastos de ciudades como México y Guadalajara piden ya no mandar más producto.

Algunos videos enviados por productores muestran la saturación del mercado, en un fin de semana “negro” en que las hortalizas se han quedado sin precio, por lo que los cortes establecidos para esta semana han sido parados, confirmó el dirigente de la CNC Rogelio Padilla Salcido.

“Las hortalizas no valen nada ahorita, está a peso el kilo de chile, pero puesto en la Ciudad de México, eso quiere decir que no tienen precio, están en cero para los productores”, dijo el dirigente.

El precio que se tiene en las centrales de abasto no hace costeable la inversión que se hace para el corte de chile serrano, jalapeño, poblano, tomate y tomatillo que es lo que produce el valle.

Los productores tienen que cortar el chile que ya no aguanta más, con el objetivo de evitar que la planta se “envejezca” y deje de producir, cortar el producto es una necesidad, indicó.

“El chile se tiene que cortar como sea, porque con precio de a peso, no paga flete, no paga corte, no paga nada, ahorita no quieren chile en las centrales de abasto, el tomate bajó hasta dos pesos después de estar en ocho pesos”, dijo.

Hay desesperación entre los productores, manifestó, pues el mercado nacional está saturado y la frontera a Estados Unidos está cerrada, lo que hace que el problema se agudice.

Indicó que en las ciudades grandes no hay venta de hortalizas, en algunos casos debido al cierre de negocios por la pandemia por Covid-19 y también por la falta de dinero circulando.

En el valle se tienen sembradas alrededor de 8 mil hectáreas de hortalizas, de los cuales 2 mil son de tomate, alrededor de 1 mil de tomatillo y la mayor parte es de diversas variedades de chile.

Se tienen pocas industrias en el municipio para el trabajo de este producto, a diferencia del mango.