Productores de mango del sur de Sinaloa han sido víctimas de defraudarores

Roberto Crespo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, dijo que persisten casos de cheques sin fondo en el pago del producto

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Persisten casos de productores defraudados en la venta de mango, afirmó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Roberto Crespo.

“He escuchado de dos a tres productores que sí se les han ido... No me pidas nombres porque no los puedo decir”, afirmó.

La forma de operar en la temporada que acaba de terminar es que compran al contado el primer camión en las básculas y en el segundo es pagado con cheques sin fondo o sin pagarlos.

Este problema, informó que se presentó en las zonas de Aguaverde, Chametla y en El Pozole.

“La verdad no quiero satanizar a todos los productores o compradores que vienen de fuera, porque muchos son muy buenos y vienen todos los años a comprar, esos son seguros, pero también son muchos a querer comprar a un precio más elevado y el productor se quiere ir de boca y les pagan con cheques que no tienen fondos, siguen habiendo”, reiteró.

Roberto Crespo refirió que en muchos casos los afectados temen denunciar y sufrir represalias, además del robo sufrido por los defradadores.

Indicó que este es un problema que repercute en el sector, aunque en menor medida como el robo hormiga.

El dirigente hizo un llamado a los productores afectados para que denuncien ante las autoridades competentes estos hechos, para generar un precedente y así tratar de inhibir este delito.