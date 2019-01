Productores del valle de Escuinapa se manifiestan frente al CIP

Los productores que resultaron afectados por el huracán Willa, bloquearon parcialmente la carretera Escuinapa- Teacapán y pidieron más atención y apoyos a las autoridades

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Con un paro parcial en la carretera estatal Escuinapa- Teacapán, la mañana de este jueves los productores y trabajadores del valle del municipio reclamaron atención de las autoridades, que no han respondido a la situación del campo.

Reclamaron estar solos después del Huracán Willa, en que la zona quedó devastada y ellos con deudas que los podrían hacer perder sus tierras y la generación de empleos.

Lo hicieron en el Centro Integralmente Planeado ‘Playa Espíritu’, que se señala será el lugar sede de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No sólo somos nosotros, todo México está damnificado por el huracán Willa, vean el precio de la canasta básica, queremos que nos atienda el Presidente(Andrés Manuel López Obrador) en el valle no en el CIP”, dijo Alan Saldaña Medina.

Es la primera vez que los agricultores de la zona se movilizan y hacen un cierre de carretera, indicaron, pero es la desesperación de la falta de atención, de las deudas que ya están ocasionando que se pierdan las parcelas.

Es la desesperación de no tener trabajo y sin agricultura todo se desequilibra como efecto ‘domino’ no hay siembras, no llegan jornaleros agrícolas, el comercio no tiene ventas, los productos, las hortalizas se encarecen pues tampoco hay producción.

Son casi tres meses en que todo ha quedado en reuniones, manifestaron, no hay nada tangible, la respuesta que se les dio por parte del Estado el miércoles a través del Secretario de Agricultura Manuel Tarriba Urtuzuastegui, es que para este sector no hay nada.

“Es un cierre de carretera simbólico, queremos una atención real, en el CIP lo hacemos para decirle al Presidente que antes que un paseo están los alimentos, antes del CIP está la tierra de este municipio que alimenta a México”, dijo Francisco Pimentel.

De 20 mil empleos que se generan pese a tres años pasados malos para los horticultores, dijo que después de Willa no se tendrán ni un 40 por ciento de esos empleos, pues los empaques y deshidratadoras de hortalizas quedaron en chatarra, que está aún entre los campos.

“Este fue un cierre simbólico, el primero, no quisiéramos otro tipo de movilizaciones a otras carreteras, confiamos en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos va a dar la atención”, dijo Ricardo Pimentel.

Los manifestantes indicaron que prácticamente todos los productores se endeudaron para volver a resembrar, pero ya están siendo requeridos por sus adeudos.

“No hemos tenido apoyo de ningún tipo del Gobierno, necesitamos que nos vean”, dijo Jorge Constantino.

Los productores piden que el Gobierno Federal, les dé la atención pues lo que viven es una situación de emergencia.