Productores entablan primeras 50 demandas contra bodegas

Acompañados de dirigentes de organizaciones, iniciaron el procedimiento legal ante el Ministerio Público del Fuero Común por descuentos supuestamente ilegales que les hacen los centros de acopio de maíz

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Este viernes entablaron demandas contra bodegas los primeros 50 productores agrícolas, de miles que pudieran recurrir a las instancias legales ante los descuentos supuestamente ilegales que les están haciendo los centros de acopio en la liquidación de las cosechas de maíz.

Los agricultores llegaron a la Unidad Integral del Ministerio Público del Fuero Común encabezados por Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, y Alejandro Cervantes Sotelo, dirigente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, donde tras esperar varios minutos los recibió un investigador que les recibió la documentación.

“Estamos apoyando a los campesinos por el descuento indebido que están haciendo los centros de acopio, hoy el cuerpo de abogados está defendiendo los intereses de los productores, vamos a entregar el primer paquete de demandas para que sea la Fiscalía quien analice el problema de fondo porque los documentos que traemos en estos momentos están debidamente integrados”, comentó Hernández Álvarez.

El también Diputado local del PRI exigió a la Fiscalía General del Estado tener a la brevedad una resolución en estas demandas y mandate a los centros de acopio regresar el dinero que le descontaron a los agricultores en la liquidación de las cosechas de maíz.

“Existen alrededor de mil 200 expedientes en Guasave, vamos a interponer las demandas de manera paulatina, 50 hoy, 50 mañana, ese es el reclamo legítimo por el cual estamos aquí los productores”, aseveró.

Entre las empresas que serán demandadas están Jova, PURP, Granos de Sinaloa, Granos Patrón, expresó el dirigente agrícola.

“Estos cobros indebidos no deben suceder, es la primera vez que se están dando y no estamos de acuerdo, no vamos a amarrarnos de las manos, vamos a defender a los campesinos de Sinaloa. Es una arbitrariedad y es un abuso de los acopiadores”, subrayó.

Hernández Álvarez aclaró que la cantidad de expedientes crecerá conforme avance la liquidación de las cosechas, porque tan solo en Guasave van mil 200 y han liquidado apenas entre el 15 y 20 por ciento de productores.

Alejandro Cervantes Sotelo, dirigente de la Anapsin, manifestó que los productores que se queden de brazos cruzados y no demanden no les regresarán lo que les están descontando, porque las demandas son individuales.

Inviten a la gente, estamos muy atenidos a que decimos ‘que aquellos peleen por nosotros, nos van a resolver lo de todos’, no señores, hoy las demandas son de forma individual, no se puede hacer en forma general”, indicó.

El módulo de recepción y de integración de expedientes lo mantendrán abierto en las oficinas de la Anapsin, para que quienes tienen este mismo problema y no se han acercado, lo hagan y que los bodegueros no se salgan con la suya.