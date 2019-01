Profeco busca renovar confianza de los consumidores; cambia administración

El nuevo titular, Miguel Ángel Murillo Sánchez, tiene la meta de lograr una correcta relación entre proveedores y consumidores

Istar Meza

31/01/2019 | 11:56 AM

CULIACÁN._ La Procuraduría Federal del Consumidor renovará la confianza de la gente hacia la dependencia, por lo que esta nueva administración trabajará de cerca con la ciudadanía, es lo que dijo Miguel Ángel Murillo Sánchez, el nuevo titular, luego de su nombramiento como delegado.

“Yo tendré las puertas abiertas, mi compromiso es no nada más aumentar el acercamiento, porque el éxito sería que la gente no viniera a denunciar a la Profeco, que no viniera a presentar una queja, porque quiere decir que la relación entre los proveedores y los consumidores está correcta”, señaló.

Refirió que su invitación es tanto para comerciantes como para consumidores, pues su objetivo es lograr una balanza y que se pueda llegar a decir que en Sinaloa hay respeto a los derechos de los consumidores.

El delegado destacó que se sigue revisando el estado de quejas y resoluciones, y en lo que va del año se cuenta con más de 30 quejas en relación a las compras por internet, por lo que ven ese tipo de quejas como un punto rojo.

“Es preocupante las quejas que hay por vía electrónica, nos vamos a modernizar para poder aconsejar a la ciudadanía en lo relacionado con las compras por internet; es muy lamentable ver que todavía existen empresas fantasma, o bien, que no se respeten los derechos porque al ser compras por vía internet no haya seguridad de establecimiento”, explicó.

Murillo Sánchez dijo que la recomendación a la ciudadanía es que se acerque a la Procuraduría para buscar una conciliación con los proveedores, que se busca terminar con el rezago y con la falta de voluntad para agilizar los trámites y modernizar la delegación.

“Es muy lamentable que no existan denuncias contra los malos proveedores, si hablamos de la gran cantidad de inconformidades que hay, prácticamente 2 mil 500 quejas que se presentaron en 2018 no es nada... no había un trato con la gente, los delegados tenían título de nobleza, hoy se acabaron, estamos al servicio de la ciudadanía”, aseguró.

Ahora, destacó, se busca un mejor trato, mejor servicio y mayor prontitud en la resolución de solicitudes, ya que la intención es cambiar para que los ciudadanos tengan confianza de que se atenderán sus quejas de manera positiva, que se darán resultados.