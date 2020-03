Profeco multarÃ¡ con $3 millones a quienes suban los precios de la canasta bÃ¡sica de forma injustificada

Profeco multará con $3 millones a quienes suban los precios de la canasta básica de forma injustificada

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la dependencia, apuntó que si después de la primera advertencia que dé Profeco al negocio, los precios continúan en aumento, se cerrará y se confiscará la mercancía

Sinembargo.MX

30/03/2020 | 09:56 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor dijo que se multará con 3 millones de pesos a las empresas y comerciantes que aumenten injustificadamente los precios de artículos de primera necesidad.

Durante la conferencia matutina, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, argumentó que no hay razón para aumentar los precios en los productos de la canasta básica, pues no se sufrirá desabasto en México.

“Quienes abusen, quienes se pasen de ‘roscas’, de gandallas, les vamos a imponer una multa de tres millones de pesos”, dijo el titular de la Profeco respecto a los aumentos en el maíz blanco, huevo, azúcar y frijol.

Sheffield Padilla apuntó que si después de la primera advertencia que dé Profeco al negocio, los precios continúan en aumento, se cerrará y se confiscará la mercancía.

“Si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía. Una vez asegurada se le pasa la Defensa Nacional, y en unos meses se les devuelve kilo por kilo. No se va a abusar de nadie, pero tampoco vamos a dejar que abusen”, detalló.

También, reconoció que hay estabilidad en los precios y “gran solidaridad” por parte de la mayoría de provedores y comerciantes con respectos al manejo de precios.

Respecto al precio del huevo, detalló que a inicios de año aumentó por cuestiones estacionarias. Refirió que esta subida de precio se da cada año y es muy pequeño.

Sin embargo, añadió que cuando se declaró la Fase dos de la contingencia sanitaria “algunos quisieron aumentar el precio” de este producto.

Agregó que solicitó un requerimiento de información y apercibimiento a los principales productores de huevo en el país -Bachoco, Calvario y San Juan-.

Pidió la ayuda de los medios de comunicación para no crear pánico en la sociedad al respecto de los precios de la canasta básica.

“Voy como loco para ver quien se está pasando de rosca y sólo perdí mi tiempo. El cono de huevo está a 90 pesos, el kilo de huevo está a 45 (pesos). Está un poquito alto pero no para multarlo”, dijo el titular de la Profeco.

Sheffield Padilla agregó que hasta el momento nadie ha sido multado por aumento de precios. Precisó que continuará el monitoreo del mercado, aunque de forma distinta ya que no está laborando toda la plantilla de la dependencia como parte de la prevención de contagio de Covid-19.

Además, dijo que se recogieron mil 500 botellas de gel antibacterial que no contaba con etiqueta y ponía en riesgo a la población.

“Se está analizando en la Cofepris, también en nuestros laboratorios, para estar seguros que no tenga ingredientes que hagan daño. No compren cosas que no están etiquetadas”, agregó.

Por último, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría dijo que no se dejará de monitorear informar a la población durante esta contingencia sanitaria.

“No hay que escandalizarnos y menos hay que escandalizar”, finalizó.