ProfesionalizaciÃ³n, capacitaciÃ³n, fortalecimiento y conciencia, dan lugar al Filantropower: Patricia Herrera

Profesionalización, capacitación, fortalecimiento y conciencia, dan lugar al Filantropower: Patricia Herrera

En México tan sólo se tienen 8 mil 100 donatarias autorizadas, para los 130 millones de mexicanos que hay en el país

Istar Meza

La filantropía, sociedad civil o tercer sector, como nada en la vida puede darse por sí sola, actuar sola y no existe sola, por eso se conforma de otra parte, de un power; la palabra filantropía no significa nada más que amor al prójimo, querer el bien común, advirtió Patricia Herrera Garciadiego en la conferencia denominada Filantropower.

“El trabajo que hace el tercer sector se ha puesto en duda en Sinaloa y en todo el país, y no se puede dejar que la gente siga pensando que a lo mejor no se cumple una labor valiosa”, explicó la conferencista.

Dijo que en países como Chile con una población de 25 millones de personas aproximadamente, tienen más de 110 mil donatarias autorizadas; en Colombia 80 mil; Brasil 200 mil y Estados Unidos, aún con un gran recorte que hizo Trump, cuentan con un millón 300 mil, mientras que en México tan sólo se tienen 8 mil 100 donatarias autorizadas para los 130 millones de mexicanos que hay en el país.

Patricia Herrera destacó que las buenas intenciones con acción no son suficientes, aunque se quiera hacer el bien y beneficiar a alguien, más en el sector social, donde existe la creencia de que cuando se quiere ayudar a alguien que no tiene ropa, se le da ropa, no tiene comida se le da comida, pero en realidad una sociedad se transforma a través de procesos.

“Todo en esta vida lleva procesos formales, mejores prácticas, inversión; primero viene el sueño de poner al hombre en la luna, va el hombre a la luna y regresa, porque a diferencia del sector social no se pensó que era algo tan simple.

Se pensó: necesitamos procesos, necesitamos mejores prácticas, necesitamos profesionalizarnos, necesitamos liderazgo, necesitamos unión, necesitamos hablar por el bien común a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que evidentemente yo no estuve en esas pláticas de planeación. A veces este pensamiento no lo tenemos, pensamos al revés”, señaló.

Dijo que se trata de ser los mejores, de sacar a la sociedad adelante, se trata de transformar; cuestionó, cómo es posible que como sociedad se haya logrado poner a un hombre en la luna, pero no se ha logrado que ningún ser humano vaya a dormirse sin hambre, y que no es algo que pasa en África, es algo que pasa en México y es algo que pasa en Sinaloa.

“No hemos entendido ni asimilado que tenemos Filantropower, que ese poder está en nuestras manos, que sí podemos cambiar, que no es una cuestión nada más instintiva, que existe en nuestra esencia y que tenemos que profesionalizarnos, capacitación, fortalecimiento, conciencia, saber cómo llegar”, advirtió.

La conferencista destacó, que la sociedad civil tiene muchísimo más poder del que cree, que a lo mejor necesariamente no hay unión por parte de los diferentes sectores, pero que es un gran momento, clave de inflexión, para unirse y darse cuenta de que la unión fortalece.

También debes leer:

Se fortalece Junta de Asistencia Privada para innovar y reinventarse, a través de la junta anual de patronos