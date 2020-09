Profesora de Durango 'estalla' con sus alumnos, y se disculpa por maltratarlos

La docente ha sido suspendida el resto del semestre para someterla a una investigación por su comportamiento

Noroeste / Redacción

25/09/2020 | 09:59 AM

Sara Marisa Hernández Valtierra, profesora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango, estalló contra sus alumnos Vía Zoom y después se disculpó por haberlos maltratado.

Ayer se viralizó un video en el que se escucha a Hernández Valtierra gritar a sus estudiantes, porque no podía ver a algunos en la pantalla de su computadora, de acuerdo con lo que publica Telefórmula este viernes.

“A mí me aparece apagada (la cámara), por eso tiene falta conmigo, ¿verdad? Me arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, se oye gritar a la profesora.

Ante este hecho, a través de su cuenta de Facebook, Sara Hernández aceptó la responsabilidad por haberse dirigido de manera inadecuada y agresiva a sus estudiantes.

Sin embargo, les pidió que entiendan que la modalidad de clases a distancia le han causado estrés; “me faltó empatía y sosiego”, dijo.

“Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego. Con humildad, Sara Marisa”, publicó.

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) separó de sus cátedras, sin goce de sueldo, a la profesora Sara Marisa Hernández Valtierra, de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, luego de que se viralizó un video en el que se le escucha maltratar a sus alumnos.

Mediante un comunicado, la universidad explicó que tomó esta decisión, a fin de concluir la investigación en curso y recabar la mayor cantidad de elementos que sea posible para una resolución definitiva. Cabe mencionar el primer fallo es por lo que resta del semestre, que recién inició.

Además, explicó que para llegar a la determinación de suspender a la profesora, se realizó una investigación sobre las pruebas presentadas por los afectados (video que se viralizó), reuniones con alumnos y sus representantes estudiantiles, así como la propia maestra señalada.